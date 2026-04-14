Bărbat amendat pentru pescuit ilegal pe lacul Bacău II

Un bărbat a fost depistat și sancționat de jandarmi în timp ce pescuia ilegal pe lacul Bacău II, după ce a încălcat mai multe prevederi legale privind pescuitul recreativ, au anunțat reprezentanții Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău.

Potrivit autorităților, bărbatul a fost surprins în timp ce pescuia fără permis emis de ANPA, folosea o unealtă de pescuit de tip „mireasă” din monofilament și desfășura activitatea în perioada de prohibiție, când pescuitul este interzis pentru protejarea resurselor acvatice.

Conform prevederilor Legea nr. 176/2024 privind pescuitul și protecția resursei acvatice vii, pescuitul recreativ fără permis constituie contravenție și se sancționează, potrivit articolului 51 litera a, cu amendă cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei.

De asemenea, potrivit articolului 54 litera h din aceeași lege, pescuitul în habitate acvatice naturale în perioada de prohibiție este sancționat cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei, precum și cu reținerea și suspendarea permisului de pescuit pentru 120 de zile, după caz.

Autoritățile au transmis că acțiunile de control pe luciurile de apă din județ vor continua, pentru prevenirea și combaterea pescuitului ilegal.