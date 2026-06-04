Radiografia unui campion mondial de 13 ani

Boxerul Dominick Dulhac a stabilit o premieră în sportul băcăuan, o dată cu titlul mondial profesionist U15 WFC cucerit la Baja (Ungaria), luna trecută. Prin asta, s-a bătut o bornă istorică de mărime importantă în pugilismul local. Bacăul a avut și are mulți boxeri de valoare, dar la amatori, strălucesc câțiva ani, câștigă medalii naționale sau/și internaționale, după care balonul de săpun al gloriei se sparge pentru fiecare și devin doar nume într-o listă onorantă. Cu Dominick va fi altfel: el se pregătește deja, temeinic și foarte minuțios, pentru o carieră îndelungată în box. Pentru el, boxul va fi mijloc de trai, de aceea a început să își construiască o faimă durabilă în timp. În planurile sale de viitor există chiar și o deviere către amtorism, pentru a putea participa la JO din 2032. De urmărit, cu maxim interes! Dar să vedem de unde a pornit Dominick Dulhac pe drumul bătătorit înaintea sa de campioni de notorietate mondială, precum Ray Leonard „Sugar”, Roberto Duran, Oscar de La Hoya sau Floyd Maywheater Jr., pentru a-i aminti pe cei de la categoria sa din prezent, 65-70 kg.

Fotbalul, prima dragoste

Tatăl lui Dominick, Dragoș Dulhac, este un renumit boxer la nivel de Master – multiplu campion mondial, dar și un apreciat antrenor. Asta a făcut ca Dulhac Jr. să fi făcut primiii pași în sălile de antrenamente ale părintelui său, care își lua sugarul la antrenamente. Doar că boxul nu l-a atras pe Dominick, pentru că i s-a părut prea brutal și violent. Așa că, pe la 6 ani, i-a spus tatălui său că vrea să facă alt sport. Și s-a îndreptat spre fotbal, iar Dragoș Dulhac nu a avut absolut nimic împotrivă. Dominick Dulhac a urmat antrenamentele de fotbal la FavKids Bacău, ulterior la Moldostar Bacău, avându ca antrenori pe doi buni fotbaliști ai Bacăului, precum Vasile Ferică și, respectiv, Marian Tănase. El a devenit un portar apreciat, în cadrul unor echipe de copii și juniori bine apreciate la nivel local și regional. Poate că înfruntările numeroase cu atacanții în viteză și cu mingile șutate puternic de aceștia i-au format lui Dominick curajul de boxer!

Fără rabat în privința pregătirii școlare!

A petrecut anii de școală primară I-VII, la Colegiul Național „NV Karpen”, ca fotbalist, beneficiind de înțelegerea cadrelor didactice pentru activitatea sa sportivă, asta însemnând reprogramarea unor teze și texte, dar în niciun fel un rabat de la instruire. În clasa a V-a, a avut 10 pe linie! De altfel, Dominick Dulhac a obținut în cei șapte ani, note foarte bune, de 10 și 9, iar tatăl său spune că între învățătură și sport, prioritate are învățătura.

Din fericire, profesorii și colegii l-au susținut pe Dominick în continuare, când el a lăsat fotbalul pentru box. ”NV Karpen” se dovedește locul ideal pentru tânărul boxer, care poate învăța foarte bine, poate fi un foarte bun sportiv, având parte de prietenie și apreciere. De aceea, Dominick Dulhac este ferm hotârât să continuie din clasa a IX-a la ”NV Karpen”.

Momentul de cotitură – întâlnirea cu Raj Vrânceanu

Legătura de amiciție dintre Dulhac Sr. și celebrul luptător de MMA Connor McGregor a dus la reântâlnirea boxerului băcăuan cu fostul campion național oneștean D Vrânceanu. Acesta este în prezent, antrenor al clubului deținut de McGregor în Irlanda și are în seamă pregătirea fizică a renumitului campion. Venit într-un schimb de experiență la Sala Master Boxing Bacău, Raj Vrânceanu i-a propus lui Dulhac Jr. să participe la antrenamentele pe care le-a susținut cu boxerii clubului. Arta fostului boxer de categoria grea, grefată pe renumele lui Dragoș Dulhac, l-au converit pe Dominick la box, după mai bine de șase ani de „abandon” în favoarea fotbalului. Legătura cu Raj Vrânceanu o păstrează vie și acum. Neofit în nobila artă a luptei cu mănuși, tânărul Dulhac s-a avântat cu toată convingerea în antrenamente, spre bucuria tatălui său. Având ”o etică a muncii rar întâlnită la tinerii de vârsta sa” (Marius Paraschiv, manager al Master Boxing România) și beneficiind ulterior de îndrumarea valoroasă a tatălui său și a antrenorilor Valentin Bârgăoanu și Ciprian Tomiță, Dominick s-a antrenat asiduu și a devenit în circa un an un luptător remarcabil.

”El trebuie să devină extrem de bun la 25 de ani. Avem tot timpul din lume pentru o pregătire de calitate, în detaliu, pentru ca el să aibă o tehnică perfectă. Toate antrenamentele lui Dominick sunt filmate și analizate în aceeași zi, pentru ca la antrenamentul următor greșelile să fie corectate” (Dragoș Dulhac).

Treptele spre titlul mondial

Comportarea foarte bună din sparring-uri a fost motivul pentru care Dragoș Dulhac a hotărât să își îndrepte fiul către competiții. ”Nu m-am așteptat la o comportare atât de bună a lui Dominick”, a recunoscut tatăl său, după succesul categoric de la calificările pentru turneul final al Campionatului Mondial WFCU U15 din 22 februarie 2026, de la Baja (Ungaria). A fost debutul său competițional, cu trei victorii înainte de limită! Scepticismul inițial al lui Dragoș Dulhac a fost cauzat de lipsa de date despre adversari, despre care știa doar că sunt cu doi ani mai mari decât fiul său și că aveau experiență competițională. Din februarie până în mai, la TF, ritmul pregătirilor s-a accelerat, astfel că pe 20 mai el s-a prezentat în cea mai bună formă și i-a învins înainte de limită pe Emil Majstrak (Polonia) – în sferturi, Jonas Petraitis (Lituania) – în semifinale, și Cseh Krisztian (Ungaria) – finală, devenind campion mondial! ”Aș fi fost fericit cu o medalie, doar. Mă bucur enorm, ca părinte și antrenor. Munca lui, a noastră și curajul pe care îl are Dominick au adus acest titlu” (Dragoș Dulhac). La întoarcerea în România, tânărul performer nu și-a rezervat timp în care să savureze pe îndelete felicitările care au curs la adresa lui din toate părțile. Chiar de a doua zi, a fost din nou la antrenamente!

Ce urmează?

Pentru 2026, Dominick Dulhac are programate patru turnee, toate peste granițe, în Germania, Ungaria și două în Italia. În 2027, va trebui să își apere centura mondială cucerită în urmă cu două săptămâni. Asta dacă se va păstra în limitele cat. 70 kg. Dacă va urca în categorie, va trebui să treacă de o nouă serie de calificări, ca în februarie 2026. Între toate acestea, se va strecura și un stagiu de pregătire în Irlanda, cu Connor McGregor, stagiu pe care starul irlandez i l-a promis dacă va cuceri titlul mondial. De fapt, asta ar fi trebuit să se întâmple în aceste zile, dar Connor McGregor se antrenează intens pentru un come-back la Las Vegas, o revanșă pe care i-o acordă peste ani unui alt luptător celebru, americanul Max Holloway. ”În 2032, va participa la Jocurile Olimpice. Garantez! Drumul său l-am gândit în amănunt”, a declarat Dulhac Sr. în cadrul podcastului Deșteptarea, ținut de jurnalistul Dan Sion.

”Boxul profesionist se face cu bani. Și face bani numai dacă investește bani. Iar noi suntem recunoscători celor care au investit în Master Boxing, în mine și în Dominick, respectiv Noblesse Grup si Covired”

– Dragoș Dulhac