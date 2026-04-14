Conducător auto depistat cu permis de conducere suspect de fals și autoturism fără ITP și asigurare

La data de 12 aprilie, în jurul orei 01.30, o patrulă de poliție din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni a depistat, pe DJ 252E, în extravilanul localității Răstoaca, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani.

Cu ocazia controlului, conducătorul auto a prezentat polițiștilor un document care părea a fi permis de conducere emis de autoritățile din Grecia. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că documentul nu prezenta toate elementele de siguranță specifice unui permis de conducere autentic.

Totodată, s-a constatat că autoturismul, înmatriculat în Marea Britanie, nu avea inspecția tehnică periodică valabilă și nu deținea o poliță de răspundere civilă auto obligatorie (RCA) valabilă.

În aceste condiții, polițiștii au retras plăcuțele cu numerele de înmatriculare ale autoturismului, iar conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.822,5 lei.

De asemenea, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.