Onești: Investiție de aproximativ 29 de milioane de lei pentru modernizarea Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”

Primarul municipiului Onești, Adrian Jilcu, a semnat două contracte de finanțare pentru consolidarea și modernizarea Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”, precum și a sălii de sport aferente unității de învățământ, investiția totală ridicându-se la aproximativ 4,5 milioane de euro (circa 29 de milioane de lei).

Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină, proiectul vizează îmbunătățirea siguranței clădirilor și modernizarea infrastructurii educaționale, astfel încât elevii să beneficieze de condiții mai bune de studiu și activități sportive.

„Investim acolo unde contează cu adevărat: în siguranța copiilor, în condiții moderne de educație și în clădiri pregătite pentru viitor”, a declarat acesta.

Finanțarea este deja asigurată, iar lucrările de consolidare și modernizare urmează să înceapă în perioada următoare.

Reprezentanții administrației locale subliniază că proiectul face parte dintr-o serie mai amplă de investiții dedicate infrastructurii educaționale din municipiu, obiectivul fiind dezvoltarea unui Onești modern și atractiv pentru tineri și familii.