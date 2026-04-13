Buhuși: Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” asigură permanență medicală pe perioada sărbătorilor pascale

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși anunță că va asigura asistență medicală permanentă, 24 de ore din 24, pe întreaga perioadă a sărbătorilor pascale, prin intermediul mai multor linii de gardă.

Potrivit reprezentanților unității medicale, pacienții vor putea beneficia de servicii de urgență și îngrijiri medicale prin liniile de gardă organizate în specialitățile Urgențe, Medicină Internă, Chirurgie, Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), precum și Radiologie și Imagistică Medicală.

De asemenea, spitalul dispune de 18 structuri cu paturi pentru internare continuă, pregătite să primească pacienți ori de câte ori situația o impune.

Conducerea spitalului precizează că, începând cu 14 aprilie, ambulatoriul integrat își va relua activitatea, oferind consultații în cadrul a 25 de specialități medicale, precum și servicii de spitalizare de zi (medico-chirurgicale, boli infecțioase și pediatrie). Totodată vor funcționa laboratorul de analize medicale, laboratorul de anatomie patologică și serviciile de recuperare medicală.

Reprezentanții unității sanitare îi îndeamnă pe cetățeni ca, în această perioadă, să acorde o atenție sporită sănătății, să adopte un stil de viață echilibrat și să se bucure de sărbători în liniște, alături de familie.