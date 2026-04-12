Incendiu mortal într-o locuință din Căbești. Un bărbat de 84 de ani a fost găsit carbonizat

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău au intervenit, în această seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Podu Turcului, satul Căbești.

La locul solicitării au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Stației de Pompieri Podu Turcului, precum și un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la acoperișul locuinței și în interiorul a două camere. Din nefericire, în timpul intervenției a fost identificată o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 84 de ani, carbonizată.

Pe durata misiunii, echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale unei alte persoane care prezenta un atac de panică. Ulterior, aceasta a refuzat transportul la spital.

În urma incendiului au ars acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, precum și bunuri din două camere.

Potrivit primelor concluzii ale pompierilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații închise.