​ Consolidând o tradiție a evenimentelor medicale remarcabile, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești organizează în perioada 9-11 iulie 2026 conferința „Zilele Medicale ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești” – ediția a XXI-a și Reuniunea Chirurgilor din Moldova “Iocomi-Răzeșu”-ediția a XLII-a. Manifestarea, ce se va desfășura în perioada 9-11 iulie 2026 este recunoscută drept una dintre cele mai longevive și apreciate reuniuni științifice din întreaga regiune a Moldovei. Organizați consecvent, liderii instituției își demonstrează astfel angajamentul ferm față de educația medicală continuă, cercetare și schimbul dinamic de bune practici.

​ Într-o epocă în care medicina evoluează într-un ritm accelerat, conferința își propune să valorifice experiența acumulată la edițiile precedente, facilitând dialogul interdisciplinar veritabil între diferite specialități medicale și nu numai. Evenimentul va reuni cadre didactice, clinicieni cu activitate de cercetare aplicată și practicieni din generații diferite, toți animați de dorința de a împărtăși cele mai recente progrese din specialitățile lor. Cu o istorie solidă de 21 de ani de tradiție continuă, cele trei zile ale manifestării spitalului Moinești reprezintă o oportunitate majoră de dezvoltare profesională și de consolidare a strânsei colaborări din sistemul medical.

Maturitatea la care a ajuns colectivul unității spitalicești este reflectată direct de o intensă activitate de cercetare. Pe parcursul anului 2026, medicii spitalului din Moinești au avut și vor avea o prezență semnificativă la marile congrese științifice medicale din țară și din străinătate, expunând lucrări teoretice și practic-aplicative Prezentăm mai jos domenile de referință și lucrările susținute de medicii spitalului Moinești ​în anul 2026.

Domeniul chirurgiei laparoscopice: Echipa secției de chirurgie clinică condusă de Prof. Univ. Dr. Adrian Cotîrleț au prezentat o serie de lucrări științifice printre care amintim: 1. „De la incizii minime la impact maxim: evoluția chirurgiei laparoscopice în Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești” – Simpozionul Internațional ”Sănătate prin educație”- Bacău, 20 mai 2026 (Prof. Univ. Dr. Cotirleț Adrian, Dr. Ghenade Radu); 2.„Conversia în colecistita acută abordată laparoscopic” – Conferința „Zilele Medicale ale Sucevei”- ediția a XIV-a și Congresul Facultății de Medicină și Științe Biologice-Ediția a II-a, Suceava, 29-30 mai 2026 (Prof. Univ. Dr. Cotîrleț Adrian, Dr. Popa Eduard). Seria aprecierilor a continuat și la Academia Oamenilor de Știință din România unde în data de 29 mai Prof. Adrian Cotîrleț împreună cu medicul chirurg Radu Ghenade, au prezentat lucrarea: „De la diagnostic la tratament: rolul laparoscopiei în abdomenul acut nontraumatic”. Nu, în ultimul rând activitatea secției de chirurgie se evidențiază și prin prezența zilele acestea la Bistrița cu lucrarea „Chirurgia laparoscopică în era tehnologică: evoluție, tratament și perspective” în cadrul manifestării „Zilele Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița” – Ediția a IV-a, 2-4 iunie 2026.

Comitetul Științific al Congresului Național de Chirurgie, organizat în luna iunie la Sinaia, a acceptat prezentarea intitulată “Provocări și limite în implantarea și managementul cateterelor de chimioterapie cu cameră implanatabilă – experiența unui centru multifuncțional” unde echipa formată din medicii chirurgi Prof. Univ. Dr. Cotirlet Adrian, Dr. Andriescu Daniela, Dr. Popa Eduard și echipa de medici anesteziști Dr. Damian Dan și Dr. Dascălu Corina să se bucure de un real succes. Reputația spitalului a depășit granițele țării, prin acceptarea echipei de chirurgie clinică a spitalului, de a participa la cel de-al 34-lea Congres Internațional al Asociației Europene de Chirurgie Endoscopică (EAES) de la Atena (23-26 iunie 2026), unde colectivul format din Prof. Univ. Dr. Cotîrleț Adrian, Dr. Popa Eduard, Dr. Coșa Raluca, Dr. Andriescu Daniela, Dr. Hogea Mircea și Dr. Ghenade Radu vor susține lucrarea „Laparoscopy for management of nontraumatic acute abdomen”.

Excelență în abordarea patologiilor complexe: De la managementul spondilodiscitelor acute (Dr. Ganea Loredana la Congresul Național de Boli Infecțioase Timișoara) și abordările multidisciplinare în oncologie-nefrologie-medicină internă (Dr. Parpala Eliza, Dr. Silvestru Victor la Zilele Spitalului Clinic “C.I.Parhon”, Iași), până la strategii de salvare în pancreatita acută hemoragică necrozantă (Dr. Dascalu Corina la Congresul Național ATI din Sinaia), medicii din Moinești au acoperit cele mai dificile ramuri medicale.

Neurologie și Imunologie: Centrul de Scleroză Multiplă Moinești a fost pus în lumină de Dr. Chirobocea Silvia la Iași, în timp ce Dr. Bobeica Carmen a adus în atenție terapia modernă în sclerodermia sistemică în cadrul conferinței „Zilele Gheorghe Nastase”, Iași. Sănătatea musculoscheletală și impactul obezității au fost, de asemenea, dezbătute prin lucrările Dr. Chitic Ramona la Conferința“Ziua Mondială a Obezității – “Obezitatea – corp, minte, tratament. De unde începem?”,Bacău 2026

Toată această preocupare pentru formarea profesională continuă și pentru dezvoltare va culmina și se va regăsi în structura complexă a conferinței Zilele Medicale ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești. Programul va include:

​ Sesiuni științifice multidisciplinare și prezentări de cazuri clinice complexe.

​ Workshop-uri, cursuri și mese rotunde interactive.

​ Transmisiuni live direct din blocul operator și demonstrații chirurgicale menite să aducă în prim-plan tehnici de ultimă oră.

​ Simpozioane de prezentare a tehnologiilor medicale și a materialelor sanitare și farmaceutice de ultimă generație.

​Această agendă complexă se adresează unei comunități largi de profesioniști: medici din toate specialitățile medicale și chirurgicale, medici rezidenți, studenți la medicină, asistenți medicali, kinetoterapeuți, nutriționiști și psihologi. Principalul obiectiv este actualizarea cunoștințelor și strângerea legăturilor dintre mediul academic și spitalele clinice de urgență.​

​ Prestigiul manifestării este confirmat de participarea unui număr impresionant de personalități medicale: academicieni, profesori de renume și șefi de clinici din țară și din străinătate. Prezența constantă a lectorilor din marile centre universitare din România sporește vizibilitatea evenimentului și deschide noi căi pentru colaborări interinstituționale durabile.

​ Prin această nouă ediție, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești își reafirmă misiunea nobilă de a asigura servicii de excelență pacienților și de a oferi un nucleu de formare profesională de elită pentru întreaga comunitate medicală.

„Zilele Medicale” reprezintă nu doar un moment de profundă recunoștință pentru realizările excepționale din acest an, ci și o privire ambițioasă în perspectiva medicinei de mâine, celebrând „noblețea vocației care ne unește”.