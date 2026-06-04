Gimnastică/ „Nadia Comăneci International Cup- Perfect 10”: Cristiana Chiticeanu, Ariana Afrăsenei și Maya Carnariu, prestație de argint

După reușita de la Cupa „Andreea Răducan”, gimnastele SCM Bacău pregătite de Mirela Păun și Răzvan Dumitru s-au aflat din noi în lumina reflectoarelor. De data aceasta la un turneu internațional de prestigiu.

Și de mare impact: cea de-a 12-a ediție a „Nadia Comăneci International Cup- Perfect 10”, care a reunit, la finalul săptămânii trecute, la Onești, peste 200 de gimnaste din Statele Unite ale Americii, Canada, Franța, Italia, Malta, Honk Kong și, bineînțeles, România.

În orașul, sala și competiția Nadiei, trio-ul alcătuit din Cristiana Chiticeanu, Ariana Afrăsenei și Maya Carnariu s-a situat acolo unde îi este locul: pe podiumul de premiere. Cristiana Chiticeanu a obținut patru medalii, toate de argint: la individual compus, paralele, bârnă și sol.

De argint au fost și prestațiile de la sărituri ale Arianei Afrăsenei și Maya Carnariu, în timp ce colega lor, Timea Marton a avut o evoluție încurajatoare.

„Felicitări pentru rezultatele obținute! Felicitări tuturor celor care au contribuit la organizarea competiției! Felicitări, Timea, pentru cum ai gestionat incidentul de la paralele”, a fost mesajul antrenorilor SCM, Mireal Păun și Răzvan Dumitru.