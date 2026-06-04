Ziua Mondială a Mediului 2026: DJM Bacău promovează acțiunea climatică sub sloganul „Acum pentru climat!”

Direcția Județeană de Mediu (DJM) Bacău marchează, la 5 iunie, Ziua Mondială a Mediului, eveniment celebrat anual în peste 150 de țări și dedicat conștientizării și implicării publicului în protejarea mediului înconjurător.

Tema stabilită pentru anul 2026 de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) este „Un apel global împotriva schimbărilor climatice”, sub sloganul **#NowForClimate (Acum pentru climat!)**, campania concentrându-se asupra efectelor schimbărilor climatice și a măsurilor necesare pentru limitarea acestora.

Reprezentanții DJM Bacău subliniază că planeta transmite semnale tot mai evidente privind impactul încălzirii globale, prin creșterea nivelului mărilor, intensificarea fenomenelor meteorologice extreme, valurile de căldură și topirea ghețarilor. În același timp, la nivel mondial sunt implementate tot mai multe soluții pentru reducerea emisiilor și adaptarea la schimbările climatice.

Printre măsurile promovate în cadrul campaniei se numără reducerea risipei alimentare, dezvoltarea clădirilor eficiente energetic, diminuarea emisiilor de metan, extinderea suprafețelor împădurite, creșterea producției de energie regenerabilă și adoptarea mobilității electrice.

Potrivit DJM Bacău, ecosistemele sănătoase joacă un rol esențial în combaterea schimbărilor climatice, prin stocarea carbonului, reglarea resurselor de apă și protejarea comunităților. Pădurile, zonele umede, oceanele și solurile contribuie la reducerea impactului fenomenelor climatice și susțin dezvoltarea economică prin crearea de locuri de muncă.

Instituția evidențiază și importanța spațiilor verzi urbane, în contextul în care orașele generează peste 70% din emisiile globale de carbon. Extinderea zonelor verzi și implementarea soluțiilor de răcire durabilă pot reduce temperaturile urbane și riscul de inundații, îmbunătățind totodată calitatea vieții locuitorilor.

„Acum pentru climat!” este mesajul prin care organizatorii îi încurajează pe cetățeni să adopte comportamente responsabile față de mediu, de la colectarea corectă a deșeurilor și plantarea de arbori, până la utilizarea bicicletei, a transportului public și alegerea produselor cu impact redus asupra mediului.

DJM Bacău reamintește că protejarea mediului reprezintă o responsabilitate permanentă, iar Ziua Mondială a Mediului este un prilej de a transforma preocuparea pentru natură într-un angajament zilnic pentru un viitor mai sustenabil.