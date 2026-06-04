Japonia, mai aproape de Bacău prin cultură, artă și prietenie

Bacăul a devenit, pentru câteva ore, un veritabil ambasador al dialogului cultural dintre România și Japonia, odată cu desfășurarea celei de-a VIII-a ediții a evenimentului „Japonia departe – aproape de Bacău”, organizat pe 1 iunie 2026 la Universitatea „George Bacovia”.

Manifestarea, inițiată și coordonată de Mihaela Băbușanu, din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, a reunit reprezentanți ai instituțiilor locale, artiști, elevi, studenți și iubitori ai culturii japoneze, oferind publicului o incursiune fascinantă într-un univers al armoniei, tradiției și rafinamentului. Momentul central al evenimentului a fost prezența Excelenței Sale Takashi Katae, Ambasadorul Japoniei în România, care a transmis un mesaj de prietenie și deschidere, subliniind importanța schimburilor culturale dintre cele două țări.

Participanții au urmărit și un mesaj video transmis de Excelența Sa Ovidiu Alexandru Raețchi, Ambasadorul României în Japonia. Un moment deosebit l-a reprezentat întâlnirea ambasadorului japonez cu tinerii jurnaliști de la Palatul Copiilor Bacău. Excelența Sa Takashi Katae a acordat un interviu Cercului de Jurnalism, răspunzând întrebărilor formulate de Daria-Andreea Apalane, elevă în grupa de performanță. Dialogul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială și a oferit tinerilor o experiență jurnalistică de neuitat.

Programul evenimentului a fost unul divers și atractiv. Publicul a asistat la prezentarea costumelor tradiționale japoneze în cadrul expozeului „O călătorie prin fascinantul univers al kimonoului”, susținut de dr. Raluca Partenie, la momente muzicale și coregrafice prezentate de Marta Cană, Aida-Ioana Lupeș și Maria Comănescu, precum și la demonstrații de arte marțiale japoneze coordonate de Radu Petrică și Clubul Sportiv BAO Bacău.

Arta și poezia s-au împletit armonios în cadrul vernisajului expoziției foto-haiku semnate de Iulian Tănase și Mihaela Băbușanu, prezentată de Maria Oprea. Totodată, vizitatorii au admirat lucrările din expoziția de grafică și pictură realizată de Adina Andrieș și Mihnea Baran. Atmosfera japoneză a fost completată de ateliere interactive dedicate ikebanei, coordonate de maestrul florist Nicolae Agop și Lucia Pădurariu, precum și de un atelier de scriere haiku susținut de Maria Oprea și Mihaela Băbușanu.

Participanții au avut astfel ocazia să descopere nu doar aspectele spectaculoase ale culturii japoneze, ci și dimensiunea sa spirituală și contemplativă. Evenimentul s-a încheiat într-o notă caldă, în jurul tradiționalului ceai oferit participanților, prilej de dialog și schimb de impresii între invitați și public. Prin bogăția programului și prin participarea unor invitați de prestigiu, ediția a VIII-a a proiectului „Japonia departe – aproape de Bacău” a demonstrat încă o dată că distanțele geografice pot fi depășite prin cultură, iar prietenia dintre popoare poate fi consolidată prin artă, cunoaștere și respect reciproc.

Organizatori: Consiliul Județean Bacău, Complexul Muzeal Iulian Antonescu (inițiator & coordonator proiect: Mihaela Băbușanu), Asociația ”Simfonia florilor”

FOTO: Daria – Andreea Apalane, elevă la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău