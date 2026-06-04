Diseminarea rezultatelor proiectului PNRR EduShift în cadrul conferinţei finale „Pedagogia Digitală – de la concept la competenţele profesorilor”

Proiectul „EduShift: Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar” (e-PNRR ID_10), finanţat prin Planul Național de Redresare şi Reziliență, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 8. Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic, coordonat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi implementat în parteneriat cu Casele Corpului Didactic din judeţele Bacău, Botoşani, Braşov, Neamţ şi Vaslui, a fost implementat în perioada 21.10.2024 – 31.05.2026.

La final de proiect, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat, în data de 28 mai 2026, evenimentul „Pedagogia Digitală – de la concept la competenţele profesorilor” în vederea diseminării rezultatelor proiectului şi realizării unui schimb de bune practici şi idei pentru colaborări viitoare.

În deschiderea evenimentului, doamna Consilier Florentina IUSCO a transmis mesajul Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu privire la impactul pe care l-a avut proiectul în dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi la schimbarea de atitudine şi percepţie a acestora în raport cu digitalizarea actului didactic.

În continuare, managerul de proiect, prof. univ. dr. Elena NECHITA a prezentat o sinteză a rezultatelor proiectului: 9665 cadre didactice care au promovat programul de formare şi un program de mentorat dedicat acestora, care a facilitat aplicarea la clasă a RED-urilor create pe durata implementării proiectului.

Experţii şi reprezentanţii CCD-urilor partenere au subliniat importanţa unui astfel de demers în noul context educaţional, în care digitalizarea transformă procesele de predare-învăţare-evaluare şi aduce, în acelaşi timp, numeroase provocări.

Formatorii au evidenţiat caracterul intuitiv al platformei de formare, organizarea eficientă a resurselor de învăţare, accesibilitatea acestora, cât şi interacţiunea facilă cu formabilii. A fost recomandată o colecţie de Resurse Eduacţionale Deschise deosebit de atractive, realizate pe durata implementării proiectului.

A fost prezentată cartea „Inteligenţa artificială în educaţie. De la concept la lecţia viitorului”, coordonată de către o echipă de experţi implicaţi în proiect, anticipând următoarele direcţii de acţiune pentru integrarea eficientă a inteligenţei artificiale în educaţie.

Evenimentul s-a încheiat într-un cadru deschis şi constructiv, în care discuţiile libere au configurat premizele unor colaborări care să continue realizările proiectului.