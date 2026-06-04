Incendiu la anexe gospodărești pe Calea Republicii din Bacău. Pompierii au intervenit în cursul nopții

Pompierii militari băcăuani au intervenit în noaptea de miercuri spre joi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mai multe anexe gospodărești situate pe Calea Republicii din municipiul Bacău.

Pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău. De asemenea, a fost notificat operatorul de distribuție a energiei electrice pentru aplicarea măsurilor specifice de siguranță.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în urma incendiului au ars anexe gospodărești pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. Nu au fost înregistrate victime.

Primele cercetări indică drept cauză probabilă a producerii incendiului utilizarea focului deschis în spații deschise.

Pompierii reamintesc cetățenilor importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor și recomandă manifestarea unei atenții sporite la folosirea focului deschis, pentru evitarea producerii unor evenimente similare.