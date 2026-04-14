România, locul I în Europa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026

România a obținut locul I în Europa și locul al II-lea la nivel mondial la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO), competiție care a reunit 247 de participante din 66 de țări. Patru eleve din lotul național au câștigat medalii, a informat marți Ministerul Educației și Cercetării.

Potrivit instituției, olimpiada s-a desfășurat la Bordeaux, în Franța, în perioada 9–15 aprilie 2026.

„Locul I în Europa pentru România la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) și al doilea în clasamentul pe țări (după China, participantă cu statut de invitat), într-o competiție ce a reunit 247 de concurente din 66 de țări!”, a transmis Ministerul într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

În cadrul competiției, elevele românce au obținut următoarele rezultate:

Mălina-Carla Pavel , de la Colegiul Național „Alexandru Odobescu” din Pitești – medalie de aur, cu cel mai mare scor dintre participantele din țările oficiale;

, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București – medalie de aur; Aida Mitroi , de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București – medalie de aur;

, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București – medalie de aur; Carina Maria Viespescu , de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București – medalie de aur;

, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București – medalie de aur; Ioana Stroe, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București – medalie de bronz.

Lotul României a fost coordonat de Andrei Eckstein, lector la Universitatea Politehnica din Timișoara, și de Anca Băltărigă, profesor la Liceul Internațional de Informatică din București.

Ministerul a precizat că această competiție deschide seria celor patru olimpiade internaționale de matematică la care România participă în anul școlar 2025–2026.

Coordonarea științifică a lotului a fost asigurată de Societatea de Științe Matematice din România, iar organizarea din partea Ministerului Educației și Cercetării a fost realizată de inspectorul MEC Naghi Elisabeta Ana.

„Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale – etapele locale, județene, municipale și naționale ale acestor competiții”, se mai arată în mesajul instituției.