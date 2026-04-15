Campionatele Naționale Școlare de Gimnastică, organizate la Onești în Anul Nadia Comăneci 2026

Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” din municipiul Onești va găzdui, joi, 16 aprilie 2026, Campionatele Naționale Școlare de Gimnastică, una dintre cele mai importante competiții din calendarul sportiv școlar din România.

Evenimentul are o semnificație specială în Anul Nadia Comăneci 2026, marcat la 50 de ani de la obținerea primului „10 perfect” din istoria gimnasticii, performanță realizată de marea campioană la Jocurile Olimpice de la Montreal. Competiția reunește cele mai talentate gimnaste din liceele de profil din țară, care vor concura chiar în orașul în care a crescut legenda gimnasticii mondiale.

Întrecerile se vor desfășura la Sala Polivalentă „Nadia Comăneci”, între orele 9:30 și 14:00, iar accesul publicului este liber. Organizatorii îi invită pe locuitorii orașului, părinți, profesori și pe toți pasionații de gimnastică să fie prezenți în tribune pentru a susține tinerele sportive.

Competiția face parte din programul amplu de evenimente organizate sub egida „Onești – Oraș European al Sportului 2026”, titlu acordat de organizația ACES Europe, precum și din manifestările dedicate Anului Nadia Comăneci 2026.

Pe parcursul anului, municipiul Onești va găzdui numeroase competiții sportive, evenimente culturale și acțiuni educative, menite să promoveze sportul, performanța și valorile consacrate de Nadia Comăneci în gimnastica mondială.