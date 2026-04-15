Un elev de la Colegiul de Arte, solist la concertul Filarmonicii

Un elev al Colegiului Național de Artă va evolua în calitate de solist în cadrul unui concert al Filarmonicii, programat pentru joi, 16 aprilie, eveniment care aduce în prim-plan tineri muzicieni formați în instituțiile de învățământ artistic.

Se numește Darius-Isaac Lungu și este elev al Colegiului Național de Artă „George Apostu” din Bacău. Joi, 16 aprilie, de la ora 18:30, tânărul pianist va fi solistul concertului susținut de Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora”, la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, sub bagheta dirijorului Matei Corvin.

Un copil crescut în muzică

Darius-Isaac Lungu s-a născut la 11 noiembrie 2010, în Bacău, într-o familie de muzicieni. Destinul său artistic s-a conturat devreme. La șase ani, tatăl său, profesor de pian, i-a descoperit auzul muzical absolut și pasiunea pentru instrument.

De atunci, studiul pianului a devenit parte din viața sa zilnică. Talentul său ieșit din comun i-a adus rapid recunoaștere, iar după ce l-a ascultat interpretând Concertul în la minor de Edvard Grieg, dirijorul Ovidiu Bălan l-a numit „Micul Mozart”.

Astăzi, Darius își continuă pregătirea pianistică la Colegiul Național de Artă „George Apostu”, unde studiază sub îndrumarea mentorului său, Dragoș Lungu.

Premii pe scene internaționale

În doar câțiva ani de studiu, tânărul pianist a adunat un palmares impresionant de premii obținute în România și în străinătate.

Printre cele mai importante se numără:

Marele Premiu – International Festival 4 Arts (Câmpina, 2021)

Premiul I – Orbetello Piano Competition Junior (Italia, 2021)

Marele Premiu – Concursul Internațional „Carl Czerny” (Piatra-Neamț, 2021)

Premiul I – Great Masters Piano Competition (Spania, 2021)

Marele Premiu – Concursul „Toamna Artelor” (Bacău, 2021)

Marele Premiu și Trofeul „Frederic Chopin” – International Piano Competition (Bacău, 2022)

Premiul I Finalist – Concursul Național „Lira de Aur” (Suceava, 2024)

Premiul I – Concursul „Transilvania” (Cluj-Napoca, 2025)

Premiul I – Concursul Național „George Georgescu” (Tulcea, 2025)

De asemenea, în 2024 a fost semifinalist și a obținut Bursa de studiu „Aldo Arnaboldi” în cadrul competiției pentru pian și orchestră „Città di Cantù”, în Italia.

Debut precoce cu orchestra Filarmonicii

Cariera scenică a lui Darius a început devreme. În decembrie 2021, la doar 11 ani, a debutat ca solist al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, interpretând Concertul în la minor op.16 de Edvard Grieg.

Ulterior, în 18 mai 2023, a concertat în deschiderea Concursului Internațional de Pian „Frederic Chopin”, competiție pe care o câștigase cu un an înainte, interpretând Rapsodia pe o temă de Paganini de Serghei Rahmaninov.

În paralel, tânărul pianist a susținut recitaluri solo în mai multe orașe din România și din Europa, printre care Bacău, Iași, Piatra-Neamț, Suceava, Chișinău, Amsterdam și Den Haag, interpretând lucrări de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Rahmaninov, Haciaturian, Scriabin sau Kapustin.

Dincolo de tehnică

Cei care îl ascultă spun că nu doar tehnica impresionantă îl face remarcat.

Pe scenă, Darius reușește să transmită o combinație rară de sensibilitate, pasiune și maturitate artistică, reușind să pătrundă în profunzimea textului muzical.

Talentul său nu se oprește la interpretare. În ultimii ani, tânărul și-a îndreptat atenția și către compoziție, având deja patru piese pentru pian scrise.

Un nou moment pe scena Filarmonicii

Concertul de joi, 16 aprilie, îl aduce din nou pe scenă alături de orchestra Filarmonicii băcăuane. Pentru publicul din oraș, apariția lui Darius-Isaac Lungu este mai mult decât un recital: este întâlnirea cu un tânăr artist care își construiește, pas cu pas, drumul spre marile scene ale muzicii clasice.

Iar pentru pianistul care a fost numit „Micul Mozart”, fiecare concert este încă o confirmare că talentul descoperit la șase ani a devenit deja o promisiune serioasă pentru viitorul muzicii.