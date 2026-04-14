Bilanțul intervențiilor pompierilor în minivacanța de Paște: 70 de situații de urgență gestionate

Minivacanța prilejuită de Sărbătorile Pascale ortodoxe s-a desfășurat fără evenimente majore, pompierii fiind permanent la datorie pentru protejarea cetățenilor și gestionarea situațiilor de urgență.

Potrivit unui bilanț prezentat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, în perioada 10–13 aprilie echipajele operative au intervenit în sprijinul comunității atât pentru acordarea primului ajutor medical, cât și pentru stingerea incendiilor sau salvarea persoanelor aflate în dificultate.

În total, în acest interval au fost înregistrate 70 de situații de urgență, dintre care:

40 de misiuni pentru acordarea asistenței medicale de urgență;

pentru acordarea asistenței medicale de urgență; 6 incendii , dintre care unul de vegetație;

, dintre care unul de vegetație; 4 misiuni pentru asistența persoanelor;

pentru asistența persoanelor; 6 misiuni de recunoaștere în teren;

de recunoaștere în teren; 3 deplasări fără intervenție;

fără intervenție; 10 alte tipuri de intervenții și misiuni de sprijin.

Reprezentanții ISU au precizat că, datorită intervenției rapide a echipajelor operative, efectele situațiilor de urgență au fost limitate, fiind salvate bunuri în valoare estimată de aproximativ 1.060.000 de lei.

Pe lângă intervențiile propriu-zise, pompierii au desfășurat misiuni de recunoaștere și patrulare în zonele aglomerate, în special în apropierea lăcașurilor de cult, pentru prevenirea incidentelor și asigurarea unui climat de siguranță.

În contextul slujbelor religioase specifice Sărbătorilor Pascale ortodoxe, caracterizate de utilizarea focului deschis, autoritățile au subliniat că nu au fost înregistrate evenimente deosebite în lăcașurile de cult, fapt ce reflectă atât eficiența măsurilor preventive, cât și responsabilitatea cetățenilor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău a mulțumit cetățenilor pentru comportamentul preventiv și responsabil și recomandă, în continuare, respectarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență.