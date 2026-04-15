Ce trebuie să știe șoferii despre înmatricularea vehiculelor în România: reguli, proceduri și sancțiuni

Pentru ca un vehicul să poată circula legal pe drumurile publice din România, acesta trebuie înmatriculat sau înregistrat înainte de a fi pus în circulație. Obligația este stabilită de Codul rutier, care prevede că proprietarii sau persoanele mandatate să folosească un vehicul trebuie să parcurgă această procedură înainte de utilizarea lui pe drumurile publice.

Înmatricularea reprezintă procesul prin care autoritățile introduc vehiculul și proprietarul acestuia în evidențele oficiale, eliberând certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu număr de înmatriculare, documente fără de care vehiculul nu poate circula legal.

Înmatricularea unei mașini sau motociclete

Procedura de înmatriculare se aplică atât vehiculelor noi, cât și celor second-hand. Aceasta se realizează pe baza datelor de identificare ale vehiculului și ale proprietarului, iar informațiile sunt introduse în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, gestionat de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

În cazul vehiculelor cumpărate la mâna a doua, noul proprietar are obligația să solicite transcrierea dreptului de proprietate în termen de cel mult 90 de zile de la achiziție. În același timp, în evidențele oficiale este menționată încetarea calității de titular al fostului proprietar.

Procedură nouă pentru înmatriculare

Din anul 2024, procedura de înmatriculare și înregistrare a vehiculelor se realizează conform unei noi reglementări introduse prin Ordinul MAI nr. 181/2024.

Potrivit acestuia, înmatricularea autovehiculelor și remorcilor se face doar dacă acestea sunt omologate, iar procedura poate fi de două tipuri:

Înmatriculare permanentă, care reprezintă forma standard de înregistrare a vehiculului în România.

Înmatriculare temporară, utilizată în anumite situații speciale, cum ar fi:

vehiculele aduse în țară în baza unor contracte de leasing cu finanțatori străini ;

; vehiculele care urmează să fie exportate și înmatriculate într-un alt stat , pentru maximum 30 de zile;

, pentru maximum 30 de zile; autovehicule sau remorci aflate în leasing, la solicitarea deținătorului mandatat.

Documentele necesare

Pentru înmatricularea permanentă sau temporară, solicitantul trebuie să prezinte mai multe documente, printre care:

documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului ;

; actul de identitate al proprietarului sau al reprezentantului legal;

al proprietarului sau al reprezentantului legal; cartea de identitate a vehiculului ;

; dovada plății certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare.

În cazul în care vehiculul este cumpărat second-hand, trebuie prezentate și certificatul de înmatriculare anterior și plăcuțele de înmatriculare existente.

Pentru vehiculele aduse din străinătate, solicitantul trebuie să prezinte și documentele de înmatriculare emise de autoritățile străine, precum și plăcuțele de înmatriculare. Dacă acestea lipsesc, autoritățile române pot solicita confirmări oficiale din statul în care vehiculul a fost înregistrat anterior, pentru clarificarea situației juridice.

În perioada în care aceste verificări sunt în desfășurare, solicitantului i se pot elibera autorizații de circulație provizorie, valabile pentru perioade limitate.

Costurile înmatriculării

În prezent, taxa pentru certificatul de înmatriculare este de 49 de lei. Costul plăcuțelor de înmatriculare diferă în funcție de tip:

26 lei pe placă pentru plăcuțele standard ale autoturismelor;

pentru plăcuțele standard ale autoturismelor; 27 lei pe placă pentru plăcuțele de dimensiune mare;

pentru plăcuțele de dimensiune mare; 22 lei pe placă pentru cele destinate motocicletelor.

Ce amenzi riscă proprietarii de vehicule

Nerespectarea regulilor privind înmatricularea poate atrage sancțiuni contravenționale consistente.

De exemplu, proprietarii care nu solicită în termenul legal eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în cazul pierderii, furtului sau deteriorării acestuia pot primi amenzi între 810 și 1.012,5 lei.

Neîndeplinirea obligațiilor privind preschimbarea certificatului sau înregistrarea vehiculului poate fi sancționată cu amenzi între 1.215 și 1.620 de lei.

Cele mai severe sancțiuni apar atunci când un șofer conduce un vehicul cu înmatricularea suspendată, situație care poate apărea, de exemplu, dacă expiră inspecția tehnică periodică sau dacă noul proprietar nu transcrie dreptul de proprietate în termenul de 90 de zile. În aceste cazuri, amenda poate ajunge între 1.822,5 și 4.050 de lei.

În ultimii ani, nu doar polițiștii rutieri, ci și polițiștii din cadrul serviciilor de permise și înmatriculări pot aplica amenzi pentru neîndeplinirea obligațiilor legale privind permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare.

Cu toate acestea, potrivit datelor furnizate de autorități, până în prezent nu au fost identificate cazuri în care să fi fost aplicate sancțiuni pentru nepreschimbarea talonului auto sau a permisului de conducere de către aceste structuri.

Înmatricularea vehiculelor rămâne însă o procedură esențială pentru circulația legală pe drumurile publice, iar respectarea termenelor și a documentației necesare îi poate scuti pe șoferi de sancțiuni și de probleme administrative.