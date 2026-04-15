Jandarmul care urcă pe podiumul lumii: povestea lui Andrei Mazilu

Într-o lume în care performanța adevărată nu se construiește în lumina reflectoarelor, ci în tăcerea antrenamentelor zilnice, povestea lui Andrei Mazilu vorbește despre disciplină, sacrificiu și o voință rară de a merge mereu mai departe.

La prima vedere, este un jandarm ca mulți alții. Sergent major în cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, îmbracă uniforma cu responsabilitatea celor care veghează la ordinea publică. Dar dincolo de uniformă, Andrei trăiește o a doua viață, la fel de riguroasă: cea a sportului de performanță.

Între intervenții, patrule și misiuni, își găsește timp pentru sala de antrenament. Pentru el, disciplina militară și artele marțiale sunt două drumuri care se întâlnesc în același punct: controlul de sine.

În perioada 26–29 martie 2026, în Malta, acest drum a dus din nou către podiumul mondial. La Campionatul Mondial de Karate Isshinryu și la Malta Open 2026, Andrei Mazilu a reușit o performanță impresionantă: șapte clasări pe podium internațional, dintre care trei titluri mondiale.

Pe tatami, fiecare mișcare a fost rezultatul a mii de ore de antrenament. În probele de kobudo Bo, Andrei a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului atât la Campionatul Mondial, cât și la Malta Open. A cucerit aurul și la proba de nunchaku, confirmându-și valoarea în arta mânuirii armelor tradiționale okinawane.

Rezultatele au fost completate de trei medalii de argint, obținute la probele de kobudo kama și kobudo sai, precum și de o medalie de bronz la proba de kobudo sai în cadrul Campionatului Mondial.

Dar cifrele nu spun întreaga poveste.

În spatele fiecărei medalii se află dimineți începute devreme, antrenamente desfășurate după orele de serviciu și ani întregi în care răbdarea a fost la fel de importantă ca talentul.

Pentru Andrei, artele marțiale nu sunt doar o competiție. Sunt un mod de viață.

Deținător al centurii negre 2 Dan în stilul Isshinryu și 1 Dan în Kobudo, el practică o disciplină care cere mai mult decât forță sau viteză. Kobudo – arta armelor tradiționale din Okinawa – presupune precizie, echilibru și o profundă stăpânire interioară.

Aceeași stăpânire pe care o regăsim și în activitatea sa de jandarm.

În uniformă, este parte dintr-o structură mobilă de intervenție, pregătită să răspundă rapid situațiilor de ordine publică. Pe tatami, devine un luptător concentrat, ghidat de respect, onoare și control.

Între cele două lumi există o legătură firească: disciplina.

Andrei Mazilu nu păstrează însă experiența doar pentru el. Ca instructor sportiv, transmite mai departe tehnici și principii generațiilor tinere. Pentru elevii săi, lecțiile nu sunt doar despre lovituri și arme tradiționale, ci despre respect, curaj, disciplină și încrederea în propriile forțe.

Fiecare medalie câștigată în Malta a însemnat mai mult decât o victorie personală. A fost și un moment în care România a fost reprezentată pe podiumul internațional.

Drapelul ridicat în sală a spus, fără cuvinte, povestea unei munci tăcute.

Astăzi, numele Andrei Mazilu nu înseamnă doar performanță sportivă. Înseamnă perseverență, echilibru și puterea de a merge mai departe indiferent de obstacole.

Este dovada că excelența nu apare întâmplător. Se construiește în fiecare zi, prin muncă, caracter și credință în propriul drum.