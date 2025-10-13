Ultimele 4 zile pentru înscrieri la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești

Candidații interesați să urmeze o carieră în domeniul protecției civile și al pompierilor mai au doar patru zile pentru a se înscrie la concursul de admitere organizat de Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, pentru sesiunea septembrie – decembrie 2025.

Școala „Pavel Zăgănescu” Boldești, instituție de învățământ postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, formează inițial subofițeri de pompieri și protecție civilă, precum și maiștri militari auto. Pentru această sesiune, sunt disponibile 300 de locuri, iar înscrierea se realizează exclusiv în format electronic, prin transmiterea documentelor la adresa de e-mail resurseumane@isubacau.ro, până la 17 octombrie 2025, inclusiv în weekend.

Calendarul recrutării și admitere

01 – 17 octombrie 2025 : depunerea cererilor de înscriere online.

03 noiembrie 2025 : termenul limită pentru depunerea documentelor în vederea constituirii dosarului de recrutare și evaluarea psihologică.

07 – 12 noiembrie 2025 : evaluarea performanțelor fizice.

15 noiembrie 2025 : proba de evaluare a cunoștințelor.

24 noiembrie – 19 decembrie 2025 : examinare medicală (doar candidații care se încadrează în numărul locurilor, în ordinea descrescătoare a notelor finale).

24 decembrie 2025: afișarea rezultatelor finale pe site-ul instituției.

Condiții legale și criterii specifice de recrutare

Potrivit legislației în vigoare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: cetățenie română, domiciliu în România, cunoașterea limbii române, capacitate deplină de exercițiu, aptitudini medicale, fizice și psihologice, vârsta minimă 18 ani, diplomă de bacalaureat, comportament corespunzător, fără antecedente penale și fără implicare în activități de poliție politică.

Criteriile specifice pentru această sesiune prevăd: vârsta maximă de 27 de ani, media la purtare minimum 9,00 în liceu, fără exmatriculare disciplinară și fără tatuaje sau simboluri care incită la violență, ură sau discriminare.

Documente necesare pentru dosarul de recrutare

După înscrierea online, candidații trebuie să depună, până la 03 noiembrie 2025, la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” Bacău, un dosar cuprinzând printre altele: cererea de înscriere, diploma de bacalaureat, foaia matricolă, acte de identitate, certificat de naștere și căsătorie (dacă este cazul), CV Europass, autobiografie, adeverință medicală, consimțământ informat și, după caz, extras de cazier judiciar sau documente justificative pentru locurile speciale.

Informații suplimentare

Relații suplimentare pot fi obținute la Serviciul Resurse Umane din cadrul ISU Bacău, str. Milcov, nr. 49, tel. 0234/550000, interior 27116, 27117, 27010, 27140. Anunțul integral privind recrutarea candidaților poate fi consultat pe site-urile www.isubc.igsu.ro și www.scoaladepompieri.ro.

Nu ratați șansa de a vă începe cariera într-un domeniu respectat și plin de provocări – mai sunt doar patru zile până la termenul limită de înscriere!