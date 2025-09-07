Ultima săptămână de înscrieri la Palatul Copiilor Bacău

Vești bune de la Palat! Pentru a veni în sprijinul părinților care au solicitat acest lucru, Palatul Copiilor Bacău prelungește perioada de înscrieri în anul școlar 2025 – 2026 cu încă o săptămână.

Astfel, părinții care nu au reușit să ajungă la sediul instituției de educație non-formală, din strada Oituz , nr. 24, pentru a depune cererea de înscriere, în intervalul 1 – 5 septembrie 2025, mai au la dispoziție cinci zile, în intervalul 8 – 12 septembrie, de la 9.00, la 17.00.

Conducerea instituției precizează, de asemenea, că pre-înscrierile online depuse anterior trebuie validate prin depunerea unei cereri de înscriere la Palatul Copiilor Bacău. Pentru înscriere, este necesară câte o copie după certificatul de naștere al copilului sau după cartea sa de identitate, pentru fiecare cerc la care se depune cererea.

Cursurile Palatului Copiilor Bacău se adresează elevilor de vârstă școlară, care doresc să își descopere și să își urmeze pasiunile, iar oferta educațională pentru anul școlar 2025 – 2026 include cercuri din domeniile cultural – artistic, arte vizuale, tehnico – științific și sport – turism: Artă decorativă, Artă textilă, Cultură și civilizație engleză, Dans modern, Educație rutieră, Electrotehnică, Handbal, Informatică, Judo, Muzică folk, Muzică populară, Pictură / Desen, Pictură de șevalet, Protecția mediului/ Ecologie, Redacție presă / Radio / TV, Sanitarii pricepuți și Teatru.

Cercurile sunt coordonate de profesori titulari, iar spațiile educaționale au fost recent renovate și dotate cu mobilier nou și echipamente digitale de ultimă generații, prin programul PNRR, coordonat de Consiliul Județean Bacău.

Deschiderea oficială a anului școlar 2025 – 2026 la Palatul Copiilor Bacău va avea loc pe 20 septembrie, în Piața Tricolorului, unde elevii instituției vor străluci în cadrul unui eveniment cultural artistic și sportiv, programat de la ora 12.00, la care sunt așteptați copii, părinți, bunici și la care vor lua parte și profesorii coordonatori.

Colectivul Palatului Copiilor Bacău vă așteaptă în număr cât mai mare pentru a vă bucura împreună de muzică, teatru, activități sportive și creative, dar și de surprize, culoare și energie. Palatul Copiilor Bacău nu percepe taxe de înscriere sau de școlarizare.