Turul Colinelor Bacău 2023

A IV-a ediție a Turului Colinelor Bacău va avea loc în 2023 în weekendul 20-21 mai. După trei ediții care a adunat cei mai buni rutieri din România în inima Moldovei, ACS Sports Academy Bacău aduce anul acesta în județ etapa de Cupă a României de Șosea Seniori și Juniori, clasament extrem de important în cadrul Federației Române de Ciclism. Cursă organizată cu sprijinul autorităților locale, organizatorii își propun să adune la start printre cei mai puternici cicliști, atât profesioniști, cât și amatori.

Bogdan Duca, întemeietorul ACS Sports Academy Bacău și organizatorul competiției, își dorește să facă din județul nostru o locație cât mai vizitată de iubitorii ciclismului din țară: „Îmi doresc ca Turul Colinelor să devină un festival al sportului cu pedale, o cursă la care să revină cu plăcere an de an sportivi amatori și profesioniști din țara și din afara ei. Faptul că am mai urcat o treaptă odată cu introducerea cursei în calendarul Cupelor Naționale nu poate decât să îmi dea speranțe că suntem pe drumul cel bun. Vă aștept în weekendul 20-21 mai la Bacău pentru a concura, câștiga și a va bucura de toate surprizele din timpul și din afara cursei. Spor la antrenamente!”

Cursa s-a bucurat în anii trecuți de prezența a numeroși cicliști importanți precum Manuela Mureșan (multiplă campioană națională la șosea și mountain bike), Ioan Dobrin (actual campion național la proba de contratimp individual), Denis Piciu (câștigătorul etapei de fond din ultimele două ediții din Turul Colinelor) și Mihnea Harasim (multiplu campion național la șosea fond și contratimp).

Ca în fiecare an, competiția va promova ideea de fair play și spiritul competitiv. Scopul acesteia este de a aduce împreună în același loc iubitorii ciclismului și de a pune în prim-plan voia bună și distracția pe bicicletă.

Cursa va oferi participanților două probe:

– 20 mai – Etapa de fond cu două opțiuni de trasee: 75 km (traseu scurt) și 110 km (tura lungă)

– 21 mai – etapa de Circuit spectaculoasă în centrul municipiului Bacău

Pentru a motiva mai mult iubitorii de pedalat din județ să ia parte la acest eveniment, Consiliul Județean Bacău suportă taxa de înscriere a participanților cu domiciliul în Bacău.

Partenerii principali sunt Consiliul Județean Bacău și Federația Română de Ciclism. Sponsorul principal este Fiald.

Pentru mai multe informații legate de înscriere, traseu, categorii și programul cursei, vă invităm să accesați – https://www.turulcolinelor.ro/.