Tudor Margasoiu numără zilele rămase până la Olimpiada de la Los Angeles

Atletul de 16 ani antrenat de Carmina Gorgan la CSM Bacău și-a propus să participe la Jocurile Olimpice din vara lui 2028. Până atunci, „CSMeul” ia cu asalt Balcaniada Under 20 programată în weekend, la Sofia și se luptă să doboare recordul național U18 indoor la proba sa favorită, 3000 m

Țel

Dacă e adevărat că în vremurile de azi anii au ajuns să treacă pe nevăzute, atunci lunile și săptămânile zboară pur și simplu. Cât despre zile, acestea gonesc ca vântul și ca gândul. Sau ca Tudor Margasoiu. Deși ocupat până peste cap cu alergatul, atletul băcăuan născut pe 16 septembrie 2008 își găsește timp pentru a număra nu doar anii, lunile și săptămânile, ci și zilele rămase până la Olimpiada din 2028, de la Los Angeles. Cum așa? Uite așa! Așa cum ne explică antrenoarea sa de la CSM Bacău, Carmina Gorgan: „E adevărat: am ajuns să numărăm zilele ce ne despart de Los Angeles 2028! Ca să realizezi lucruri mari, trebuie, întâi de toate, să ți le propui. Tudor Margasoiu va avea la viitoarea Olimpiadă aproape 20 de ani și o șansă bună de a participa la ea. E un țel măreț pentru care merită să tragi cât se poate de tare. Iar Tudor este genul de sportiv perseverent și inteligent care are mereu nevoia de a fi provocat”. Și, pe bune acum, ce provocare mai mare poate fi pentru un puști de 16 ani decât participarea la Jocurile Olimpice de peste patru ani? „Păi, o calificare în finală la Olimpiadă”, are răspunsul pregătit „CSMeul” băcăuan.

Pile

Apropo de puști. Când îl descrie pe Tudor Margasoiu, Carmina Gorgan se corectează imediat: „Copilul… Scuze, tânărul care a devenit Tudor…”. Confuzia e lense de înțeles: antrenoarea CSM Bacău îl știe pe elevul său încă de când acesta era un copil. „Aveam nouă ani, practicasem Qwan Ki Do la clubul BAO și îmi doream să schimb sportul. Mă gândeam la scrimă sau atletism”, povestește cel care, luna trecută, a reușit cea de-a treia performanță mondială a sezonului indoor U18 la 3000 metri. „Îi mulțumesc și acum lui Dumnezeu că în Bacău nu exista un club de scrimă. Atletismul ar fi pierdut un sportiv de mare viitor”, zâmbește Carmina. Nu doar atletismul a câștigat, ci și Tudor. „Norocul meu este că, auzind că îmi doresc să fac atletism, niște cunoștiințe ne-au recomandat-o pe doamna antrenoare Carmina Gorgan. Poate că dacă ajungeam în altă parte, nimic nu ar mai fi fost la fel. La fel de bine”, precizează Tudor, care-și amintește și acum ziua de iarnă când, însoțit de bona sa- „doamna Emilia”- a pășit pentru prima oară în Sala de Atletism.

Premiu

Așadar, Tudor Mihai Margasoiu a intrat „pe pile” la atletism. Avea însă toate calitățile. Iar asta a fost ceea ce l-a ajutat să rămână. Să rămână și să progreseze. „M-a impresionat în special capacitatea sa extraordinară de a se supune aceluiași efort un timp îndelungat”, se destăinuie Carmina Gorgan, care adaugă: „Tudor a crescut foarte frumos, astfel încât, după primii doi ani în care accentul a fost pus pe tehnică și pe jocuri, a început să-și croiască drumul”. Și nu au fost doar calitățile sportivului. A cântărit mult și sprijinul familiei sale. Astfel, după ani și generații în care s-a văzut nevoită să se ocupe de sportivele sale de la A la Z (A de la „atletism” și Z de la, de la…, hai să spunem „zăngănit”, zăngănitul clopoțelului de școală), Carmina Gorgan lucrează cu un atlet care beneficiază din plin pe aportul familiei: „Pot spune că, din acest punct de vedere, Tudor este ca un premiu pentru mine. Nu că m-aș plânge de ce a fost în trecut- dimpotrivă, mi-a făcut mare plăcere să mă împart- dar, în sfârșit, în colaborarea cu un sportiv mă pot concentra doar pe partea de atletism. De restul- școală, etc- se ocupă familia sa, una foarte frumoasă, fără de care toate aceste rezultate nu știu dacă ar fi fost posibile”.

Biblia

Familia Margasoiu are toate motivele să fie mândră de copiii săi. Sora mai mare a lui Tudor, Ilinca (fostă practicantă de dans sportiv la clubul băcăuan Adamas), este studentă în anul doi la Facultatea de Medicină, la București. Iar Tudor, care este unul dintre elevii buni ai Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, privește deja spre viitorul său de student: fie la Drept, fie la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății. „Cu acceptul lui Tudor, am să dau puțin din casă, pentru a descrie și mai bine atmosfera în care s-a putut dezvolta așa armonios. Părinții său îl binecuvântează mereu când el pleacă la concursuri. Iar la toate competițiile la care participă, Tudor ia cu sine Biblia din care obișnuiește să citească mereu”, dezvăluie antrenoarea Gorgan. „Într-adevăr, îmi place mult să citesc Biblia”, afirmă campionul național U18 la 3000 metri, care adaugă că lipsa timpului liber îl împiedică să aibă hobby-uri: „Mă împart între școală, antrenamente și odihnă, acest din urmă capitol fiind, la fel ca și dieta alimentară, unul foarte important. Altfel nu aș putea performa”.

Câini

Dacă tot am amintit de antrenamente, să precizăm că Tudor Margasoiu este condiționat de absența unei piste de antrenament în aer liber în Bacău. „Spre norocul nostru, COSR ne-a asigurat două cantonamente la Piatra Arsă și Izvorani. În rest, profităm cât putem de mult de Sala de Atletism <Doina Melinte>. Și așteptăm cu nerăbdare să se finalizeze lucrările la Athletic Park”, spune Carmina Gorgan. Când nu se antrenează indoor în Bacău, cel care îl are drept model pe norvegianul Jakob Ingebristen aleargă pe aleile din jurul Sălii de Atletism sau în zona periferică a orașului, de regulă spre Sărata. Din păcate, în aceste locații, Tudor se vede nevoit să se ia la întrecere și cu… câinii maidanezi. „Nu m-am ales cu mușcături, dar experiențe de acest gen nu sunt deloc plăcute”, zâmbește amar Tudor, a cărui față se luminează la amintirea unei alte experiențe: întâlnirea cu înotătorul David Popovici: „S-a întâmplat după titlul său european. A venit să concureze în Bacău, iar noi, cei mici de vârstă, am fost să-l vedem la antrenament și să luăm autografe. Ce m-a impresionat este că mi-a ținut minte numele, iar când ne-am intersectat din nou, m-a salutat: <Bună, Tudor>”.

AMR

În acest weekend, Tudor Margasoiu va ataca Balcaniada Indoor Under 20 de la Sofia. În capitala Bulgariei, Tudor (care în 2024 s-a laureat campion al României U18 atât la 3000 m, cât și la 2000 m obstacole, plus un titlu de vice-campion balcanic la cros U20 cu echipa României), se va prezenta după excelentul 8:37,56 realizat luna trecută, în Ungaria, la Nyiregyhaza Open, ce i-a adus locul 3 în lume în proba de 3000 m la Under 18. Obiectivul său este doborârea recordului național la această probă și la această categorie de vârstă. „Sunt 11 secunde distanță. Fiecare secundă câștigată va fi un bonus. Oricum, am convingerea că-mi stă în puteri acest obiectiv”, punctează băcăuanul, care mai trage în acest an la ceva: o medalie în vară, la Festivalul Olimpic al Tineretului European, unde va concura atât la 3000 m, cât și la 2000 m obstacole. Pe viitor, în planul antrenoarei Gorgan figurează și o nouă probă pentru Tudor: 5000 m. Iar până la Jocurile Olimpice de la Los Angeles mai sunt 1448 de zile.