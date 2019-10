Din seria ”10 motive să mergi să vezi Viața e în direct doar aici”, de Radu Herjeu, cea mai recentă premieră a Teatrului Municipal ”Bacovia”, astăzi, despre Trupa Vieții… , cum s-au autointitulat cei trei membri ai bandului pe care îl puteți asculta și admira în spectacolul conceput de regizorul Sorin Militaru: Vlad Nicolici (chitară, voce), Giuseppe Torboli (tobe) și Mihai Bălan (clape). Coloana sonoră a spectacolului – redată live, de band, ca în majoritatea show-urilor de televiziune, este scrisă chiar de ei, în note funky, funk – rock, și, veți vedea, aduc un vibe hipnotic, o energie tânără, seducătoare, unei scene de teatru, care a împlinit anul acesta 70 de anișori.

Pe Mihai Bălan, muzician, profesor la Coegiul Național de Artă ”George Apostu” îl cunoașteți, l-ați mai văzut cântând live și în alte producții ale Teatrului Municipal ”Bacovia”, așa că astăzi îi veți cunoaște pe cei doi actori, insolent de tineri și de frumoși, care înregistrează cu acest spectacol debutul lor pe scena de Dramă a Teatrului Municipal ”Bacovia”. Nu oricum, ci în postura de muzicieni, în primul rând, ceea ce dezvăluie publicului că actorii băcăuani sunt artiști complecși, cu abilități multiple, care merită admirația, respectul și de ce nu, chiar fidelitatea spectatorilor. Următoarea reprezentație a spectacolului ”Viața e în direct doar aici” va putea fi văzută duminică, 13 octombrie, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Municipal ”Bacovia”.

Vlad Nicolici, debut absolut pe scena băcăuană, chitarist, vocalist, actor

Îl veți recunoaște imediat în spectacolul ”Viața e în direct doar aici”. Vlad Nicolici este tânărul vocalist și chitarist, wild, ludic și seducător, a cărui bucurie de a se afla pe scenă se transmite în vibrații magnetice publicului prezent. Cu “Viața e în direct doar aici”, Vlad își face debutul pe scena băcăuană, ca nou actor angajat al Secției Dramă a Teatrului Municipal ”Bacovia”.

A absolvit cursurile de actorie la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC), în anul 2016, la clasa lui Florin Zamfirescu, iar în prezent este masterand al acestei universități, la clasa profesorilor Tania Filip și Radu Gabriel, pentru a se specializa în Arta actorului. În paralel cu activitatea pe scena de teatru, Vlad Nicolici își desăvârșește formarea artistică și în zona muzicii, ca lider și chitarist al formației de pop rock R.U.A. (Royal Unknown Artist) și al trupei de blues – rock Blue 420.

Deși este un artist cu portofoliu internațional, a ales să dea concurs, în vara lui 2019, pentru postul de actor al Teatrului Municipal ”Bacovia”, și a fost selectat, convingând comisia de valențele sale artistice multiple. ”Mi-am promis la începutul anului acesta că n-o să ratez niciun concurs. Aici am venit cu niște prieteni, care erau din Bacău și care au tras de mine să vin la concurs, că e mișto aici, că e important… Și am simțit că trebuie să fac asta, e important pentru mine să fiu actor angajat. Pentru fiecare tânăr actor este foarte important acest lucru.

Plus că și câțiva regizori din București îmi recomandau să particip la acest concurs. Am venit în Bacău să fac artă, să fac teatru, teatrul de aici încă e un teren necunoscut pentru mine, încă îl descopăr. Am fost foarte bine primit de trupă, mă simt foarte bine aici. Cu acest spectacol, l-am descoperit și pe Giuseppe, ne potrivim foarte bine muzical, nu trebuie să explicăm lucrurile, și le facem, am lucrat foarte bine împreună.”

Vlad Nicolici mărturisește că activitatea muzicală a contribuit la formarea sa ca actor și că rolul din ”Viața e în direct doar aici” i se potrivește foarte bine.”Muzica te ajută foarte tare să ai ritm în scenă, să ai ritm în voce, în tonalitate, în tot. Pe lângă asta, eu, ca artist, înclin cumva spre zona de musical, și Viața acesta este combinația perfectă între aceste două zone, teatrul și muzica.

În acest spectacol noi nu facem genul de muzică pe care o vedem la orice emisiune TV cu band live, nu avem teme muzicale standard, am creat teme pentru personajele din piesă, am pornit de la text și am încercam să respectăm energia fiecărui caracter, a fiecărei intenții. Muzica este făcută să vină în sprijinul actorului și a personajului său. Cred că aici surprindem din punct de vedere muzical în acest spectacol”, a mai spus chitaristul din Trupa ”Vieții…”.

În opinia sa, spectacolul ”Viața e în direct doar aici” se adresează publicului de orice vârstă, de la adolescență la maturitate, și dacă iubești teatrul, muzica, umorul și ai trecut de gimnaziu, n-ar trebui să ratezi întâlnirea cu noua producție a Teatrului băcăuan.

”Cred că este un spectacol ușor de digerat, care atrage prin comicul de personaj, cred că muzica ajută enorm în acest spectacol și creează acea atmosferă mișto, pentru emisiunea asta de can-can, și contribuie la acea notă ironică pe care a dorit-o autorul piesei. Cred că este un spectacol care va prinde foarte bine la adolescenți, la tineri, dar care va rezona puternic și în mentalul publicului matur”, a încheiat cu o invitație implicită la spectacol Cant-Actorul Vlad Nicolici.

Giuseppe Torboli, un păpușar cu sânge de toboșar

De la debutul său pe scena băcăuană, ca actor al Secției de Animație, Giuseppe Torboli, originar din Iași, a apărut inițial în fața publicului băcăuan ca artist păpușar, apoi ca actor în rol dramatic, în ”Take, Ianke și Cadâr”, unde face un rol de compoziție, interpretându-l pe bătrânul Take, iar în ”Viața e în direct doar aici” își dezvăluie latura sa wild, rock-temperamentală, și dragostea pentru muzică, în postura de toboșar al Trupei Vieții, care ”curentează” atmosfera cu precizia sa de a stăpâni instrumentele de percuție.

Are o experiență de 12 ani în muzică, domeniu în care și-a început formarea la Colegiul Național de Artă ”Octav Băncilă”, din Iași. Cântă la tobe, pian, chitară, flaut, e în lumea muzicii ca peștele în apă, dar ”Viața e în direct doar aici” este primul spectacol în care a fost implicat ca muzician, la propunerea regizorului Sorin Militaru și a actriței Eliza Noemi Judeu, manager al Teatrului Municipal ”Bacovia”. Este absolvent al Universității Naționale de Arte ”George Enescu” din Iași, Secția Actorie, Păpuși, Marionete și urmează la aceeași instituție de învățământ superior cursurile de master în Artele spectacolului.

Când îl asculți vorbind despre spectacolul ”Viața e în direct doar aici”, îți dai seama că a lucrat cu drag la acest proiect, în care a putut îmbina dragostea de teatru și dragostea de muzică, că pentru el a fost o ”joacă” preferată.

”Îmi place foarte mult cum lucrează Sorin (Sorin Militaru, regizorul spectacolului ”Viața e în direct doar aici”, n.m.). A trecut tot spectacolul prin filtrul lui și a încercat să ne aducă prin emoția lui, să fim toți pe aceeași lungime de undă. Iar trupa de la Dramă, cu care joc pentru prima dată sunt oameni faini și talentați, actori buni și atmosfera a fost bună, productivă. Pentru a crea muzica, am stat închiși toți trei în studio vreo patru zile și a fost cumva un work in progress, am lucrat pe diferite idei de muzică, pornind de la situațiile din piesă. Ideea era să mergem foarte mult pe funky, funk-rock, zona asta, pentru funk-ul e mai vioi, mai ritmat, și se pretează mai mult pe genul ăsta de emisiune de talk – show. Având în vedere că toți trei cântăm de foarte mult timp, cumva din instinct ne pliem pe ritmul spectacolului”, a mărturisit Cant-Actorul Giuseppe Torboli.

Cum se împarte el între teatru și muzică? Giuseppe are un răspuns și pentru asta: ”Suntem cumva ca o slugă la doi stăpâni, numai că stăpânii au în grijă aceeași moșie: arta. Teatrul și muzica se completează reciproc, teatrul fiind o artă sincretică înglobează și muzica. Muzica îi unește pe actori”.

Laura Huiban

Foto: Chromatique