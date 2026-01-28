Trotineta electrică în 2026: libertate urbană, dar cu reguli clare

Mobilitatea urbană a intrat într-o nouă etapă, iar trotineta electrică nu mai este de mult un simplu gadget pentru plimbări ocazionale. În România, legislația a ținut pasul cu această evoluție, iar în 2026 trotineta electrică este tratată, fără echivoc, ca un vehicul, cu drepturi, dar mai ales cu obligații. Dacă intenționezi să circuli pe drumurile publice cu un astfel de mijloc de transport, e esențial să cunoști regulile jocului.

De la jucărie urbană la vehicul reglementat

Un moment-cheie în această tranziție a fost adoptarea Legii nr. 181/2025, care a redefinit noțiunea de „vehicul” supus obligației de asigurare. Conform noilor prevederi, este considerat vehicul orice mijloc de transport terestru cu propulsie proprie, care nu se deplasează pe șine și care:

fie are o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h,

fie are o masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă de peste 14 km/h.

Majoritatea trotinetelor electrice existente pe piață se încadrează în această definiție, ceea ce înseamnă că trebuie să respecte regulile de circulație aplicabile vehiculelor, inclusiv pe cele legate de siguranță și asigurare.

RCA-ul nu mai este opțional

Cea mai importantă noutate legislativă aplicabilă în 2026 este obligativitatea încheierii unei asigurări RCA pentru anumite trotinete electrice. Mai exact, ești obligat să ai RCA dacă trotineta ta:

cântărește mai mult de 25 kg și

poate depăși viteza de 14 km/h.

Lipsa asigurării nu este o simplă scăpare birocratică, ci o contravenție sancționată cu amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei.

În plus, dacă vehiculul depășește prin construcție viteza de 25 km/h, el nu mai este considerat trotinetă electrică, ci intră într-o altă categorie (de regulă, moped). În acest caz, pe lângă RCA, sunt obligatorii înmatricularea și permisul de conducere.

Cine are voie să conducă și în ce condiții

Legea nu se oprește la specificațiile tehnice ale vehiculului, ci stabilește și condiții clare pentru conducător:

vârsta minimă pentru a circula pe drumurile publice este de 14 ani ;

până la împlinirea vârstei de 16 ani, purtarea căștii de protecție este obligatorie.

De asemenea, trotineta trebuie să fie echipată corespunzător: sistem de frânare eficient, lumini funcționale și elemente reflectorizant-fluorescente („ochi de pisică”). Circulația pe timp de noapte fără aceste dotări este interzisă, iar conducătorul trebuie să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante.

Unde și cum ai voie să circuli

Regulile de deplasare sunt la fel de stricte:

dacă există pistă pentru biciclete , ești obligat să o folosești;

în lipsa acesteia, poți circula pe carosabil doar pe drumurile unde viteza maximă admisă este de 50 km/h , adică, în principal, în localități;

trebuie să circuli pe partea dreaptă, cât mai aproape de bordură.

Circulația este strict interzisă pe autostrăzi și drumuri expres, dar și pe trotuare, cu excepția celor care au piste de biciclete amenajate. În parcuri și grădini publice, deplasarea este permisă doar dacă nu stânjenești pietonii.

Interdicții frecvent ignorate, dar sancționate

Pentru a evita amenzile și, mai ales, accidentele, legislația impune o serie de interdicții clare:

nu ai voie să transporți pasageri;

este interzisă conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, iar poliția te poate testa;

folosirea telefonului mobil în timpul mersului este interzisă, cu excepția sistemelor hands-free;

traversarea pe trecerea de pietoni se face pe lângă trotinetă, nu pe ea.

În plus, este obligatoriu să ai actul de identitate asupra ta atunci când circuli pe drumurile publice.

Amenzi și cine le aplică

Nerespectarea regulilor atrage sancțiuni din clasele a II-a sau a III-a de contravenții, adică între 4 și 8 puncte-amendă, la care se poate adăuga amenda pentru lipsa RCA, dacă este cazul. De exemplu, circulația pe autostradă sau ignorarea semaforului pe roșu se sancționează cu 6–8 puncte-amendă.

Un aspect important de reținut este că, în urma modificării legislației din ultimii ani, polițiștii locali, alături de cei rutieri, au competența de a sancționa conducătorii de trotinete electrice.