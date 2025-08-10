Trei tineri, între care doi adolescenți, au bătut un bărbat și i-au furat telefonul

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, au reținut un tânăr de 22 de ani, din județul Iași, bănuit de comiterea unei tâlhării calificate.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc la data de 27 iulie a.c., într-un parc din stațiune. Un bărbat de 53 de ani ar fi fost abordat de trei tineri, iar unul dintre aceștia l-ar fi agresat fizic și i-ar fi sustras telefonul mobil.

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat suspecții: trei tineri cu vârste de 12, 13 și 22 de ani. După comiterea faptei, cel mai mare dintre ei ar fi părăsit localitatea, pe numele său fiind emis un mandat de aducere.

La data de 8 august a.c., acesta a fost localizat prin intermediul aplicației E-DAC de polițiștii Secției 1 Poliție Iași și predat colegilor din Târgu Ocna, pentru audieri.

După administrarea probelor, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. El a fost introdus în arestul I.P.J. Bacău.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, în cadrul unui dosar penal privind infracțiunea de tâlhărie calificată.