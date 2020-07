Trei persoane au murit și alte doua au fost rănite într-un accident feroviar care a avut loc, astăzi, la Itești, în județul Bacău.

Din primele informații, se pare că un autoturism a fost lovit în plin de locomotiva trenului Inter-Regio 1751, ce circula pe relația București Nord – Suceava.

Persoanele rănite au fost preluate de echipajele medicale.

Nu s-au înregistrat victime din rândul călătorilor sau a personalului.

Trenul nu a deraiat. Circulația feroviară a fost blocată.

Comunicatul Poliției:

La data de 6 iulie a.c., in jurul orei 15.30, am fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier in loc. Dumbrava.

La fata locului politistii au constatat ca un barbat de 65 ani, din Bacau, in timp ce conducea un autoturism pe directia Itesti-Dumbrava, la trecerea la nivel cu calea ferata, nu a respectat semnalele acustice si luminoase aflate in functiune, s-a angajat in traversarea caii ferate si a fost surprins si accidentat de o garnitura de tren persoane.

In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a conducatorului auto si a unui barbat de 64 ani, din Bacau, pasager pe locul din dreapta al autoturismului lovit precum si decesul a trei persoane cu identitate necunoscuta care se aflau pe bancheta din spate din acelasi autoturism.

Atat cobducatorul auto cat si mecanicul garniturii de tren, un barbat de 26 ani, din jud. Suceava, au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0 in ambele cazuri.

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa in care se efectueaza cercetari pentru stabilirea identitatii persoanelor decedate in urma evenimentului rutier si a imprejurarilor producerii acestui accident.