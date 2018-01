În această seară, pe Bulevardul Unirii, din Bacău, în Şerbăneşti, trei minori, cu vârste de 11, 13 şi 14 ani, care traversau strada regulamentar, pe marcajul pietonal, au fost surprinşi şi accidentaţi de un autoturism, la volanul căruia se afla un tânăr de 30 de ani, din comuna Tamaşi. În urma impactului, pietonii au fost răniţi şi au ajuns cu ambulanţele la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale. Victima de 14 ani era în starea cea mai gravă şi cel mai probabil va fi transferată la o clinică din Iaşi. Conducătorul auto a fost testat de poliţişti cu etilotestul, rezultatul fiind negativ, şi se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă. 59 SHARES Share Tweet

