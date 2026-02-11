Trei bărbați reținuți pentru furt calificat de polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului, au documentat activitatea infracțională a trei bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, bănuiți de comiterea unor infracțiuni de furt calificat.

Din cercetările efectuate a reieșit că doi dintre suspecți, în vârstă de 20, respectiv 30 de ani, ar fi pătruns, la data de 3 februarie a.c., în curtea locuinței unui bărbat de 93 de ani, din comuna Stănișești, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 1.000 de lei.

Totodată, cel de-al treilea bărbat, în vârstă de 35 de ani, este bănuit că, la data de 6 februarie a.c., ar fi pătruns într-un magazin alimentar din aceeași localitate, de unde ar fi sustras bunuri în valoare de aproximativ 4.000 de lei.

Potrivit anchetatorilor, bunurile sustrase au fost recuperate aproape în totalitate și restituite persoanelor vătămate.

În urma administrării probatoriului, față de cei trei bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în arestul I.P.J. Bacău.

Cercetările continuă în cadrul unor dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.