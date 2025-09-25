Trei bărbați reținuți de polițiștii din Răcăciuni pentru acte de violență și tulburarea ordinii publice

La data de 24 septembrie a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni au reținut pentru 24 de ore trei bărbați, bănuiți de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit anchetei, în noaptea de 18 septembrie, în jurul orei 00.30, patru persoane ar fi coborât dintr-o autoutilitară, în fața locuinței unui bărbat de 46 de ani din comuna Corbasca. Pe fondul unor neînțelegeri, aceștia ar fi lovit cu picioarele autoturismul victimei, ar fi provocat scandal și l-ar fi amenințat și agresat atât pe proprietar, cât și pe fiul acestuia, în vârstă de 23 de ani.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei dintre bănuiți, cu vârste cuprinse între 17 și 31 de ani, toți din comuna Corbasca. Aceștia au fost introduși în Arestul I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului, într-un dosar penal întocmit pentru lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, în vederea documentării întregii activități infracționale.