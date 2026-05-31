Pensiile distribuite prin Poșta Română vor ajunge cu o zi mai târziu în iunie. Viramentele pe card rămân neschimbate

Pensionarii care primesc drepturile bănești prin intermediul poștașilor vor intra în posesia pensiilor începând cu data de 2 iunie, deoarece prima zi a lunii este nelucrătoare. Anul acesta, 1 iunie coincide atât cu Ziua Internațională a Copilului, cât și cu a doua zi a sărbătorii de Rusalii, declarată zi liberă legală.

Potrivit calendarului stabilit de Casa Națională de Pensii Publice, distribuirea pensiilor prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română începe pe 2 iunie și se desfășoară până la data de 15 iunie.

Reprezentanții instituției reamintesc că pensionarii care nu sunt găsiți la domiciliu în momentul livrării primesc un aviz, iar pensia poate fi ridicată ulterior de la oficiul poștal de care aparțin.

„Pentru pensionarii avizaţi, drepturile băneşti şi documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. În caz contrar, sumele se întorc la casa teritorială de pensii, de unde pot fi solicitate pentru reordonanţare la plată”, precizează Casa Națională de Pensii.

În ceea ce privește pensionarii care au optat pentru încasarea pensiei pe card, plata se va efectua conform calendarului obișnuit. Sumele urmează să fie virate în conturi în jurul datei de 12 iunie, iar beneficiarii le vor putea retrage imediat ce operațiunile bancare sunt procesate.

Deși transferurile bancare pot suferi întârzieri atunci când data de plată coincide cu zile nelucrătoare sau cu weekendul, în luna iunie 2026 această situație nu se aplică, astfel că viramentele sunt așteptate să fie efectuate fără modificări față de programul normal.