Oneștiul sărbătorește perfecțiunea. Nadia Comăneci s-a întors acasă, la 50 de ani de la primul 10 din istorie

Într-o lume în care performanțele sportive sunt măsurate în recorduri și statistici, există momente care depășesc cifrele și intră în istorie. Un astfel de moment s-a petrecut în urmă cu 50 de ani, la Montreal, când o adolescentă din România obținea primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice și schimba pentru totdeauna acest sport. Astăzi, la jumătate de secol distanță, Oneștiul își întâmpină eroina cu aceeași admirație.

Sâmbătă după-amiază, Nadia Comăneci a revenit în orașul în care a început drumul către legendă. După două zile pline de emoție la București, unde a fost omagiată la Palatul Parlamentului și decorată la Palatul Cotroceni de președintele României, Nadia Comăneci a ajuns acasă, în locul unde a făcut primii pași spre performanță.

Prima oprire nu a fost în centrul orașului și nici la sala care îi poartă numele. Campioana s-a oprit la intrarea în Onești dinspre Adjud, acolo unde administrația locală a amplasat un totem dedicat celei care a făcut cunoscut numele orașului pe toate continentele. Ridicat în cadrul manifestărilor dedicate „Anului Nadia Comăneci”, monumentul simbolic marchează împlinirea a 50 de ani de la performanța care a făcut ca întreaga lume să privească spre România cu admirație și respect.

În lumina după-amiezii, înconjurată de oficialități și admiratori, Nadia a privit câteva clipe imaginile și simbolurile care spun povestea unei cariere excepționale. A fost un moment simplu, dar încărcat de semnificație: întâlnirea dintre legenda mondială și orașul care nu și-a uitat niciodată campioana.

Alături de soțul său, Bart Conner, Nadia Comăneci a fost întâmpinată de primarul Adrian Jilcu, viceprimarul Claudiu Găburel, eurodeputatul Dragoș Benea, președinta CSM Onești, Ingrid Istrate, precum și de reprezentanți ai administrației locale și ai sportului oneștean.

Pentru mulți dintre cei prezenți, întâlnirea cu Nadia a avut și o dimensiune personală. Unii își amintesc perfect dimineața de 18 iulie 1976, când tabela electronică de la Montreal a afișat celebrul „1.00”, incapabilă să arate nota maximă de 10. Alții cunosc povestea doar din imagini și documentare. Pentru toți însă, Nadia Comăneci rămâne simbolul excelenței și dovada că un copil dintr-un oraș de provincie poate ajunge să schimbe istoria sportului mondial.

Atmosfera de sărbătoare va continua și duminică, 31 mai, când Oneștiul va găzdui o serie de evenimente dedicate campioanei. Programul începe la Sala Polivalentă „Nadia Comăneci”, cu vernisajul expoziției „Montreal și dincolo de timp”, urmat de finalele concursului „Nadia Comăneci – Perfect 10”, demonstrații sportive, lansarea primei colecții de costume care poartă numele marii gimnaste, ceremonia de premiere și o conferință de presă.

După-amiază, participanții vor putea parcurge „Drumul Perfecțiunii”, un traseu simbolic pe urmele copilăriei Nadiei, iar seara, pe Stadionul CAROM, va avea loc Gala Campioanelor, transmisă în direct de TVR. Manifestările se vor încheia cu un concert extraordinar susținut de Loredana Groza.

La 50 de ani de la primul 10 absolut, Oneștiul nu celebrează doar o performanță sportivă. Celebrează o poveste care a depășit granițele unei țări și ale unei generații. O poveste care începe într-un oraș din Moldova și ajunge până în galeria marilor legende ale sportului mondial.

Iar pentru câteva zile, Oneștiul devine din nou locul unde perfecțiunea se simte acasă.

