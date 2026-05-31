Premiu național pentru un elev din Comănești la Olimpiada de Religie Romano-Catolică

Un elev al Școlii Gimnaziale „Ciprian Porumbescu” din Comănești a obținut o performanță remarcabilă la nivel național, aducând prestigiu atât unității de învățământ, cât și comunității locale.

David Gheorghiu, elev în clasa a V-a A, a câștigat Premiul al II-lea la Olimpiada Națională de Religie Romano-Catolică, una dintre cele mai importante competiții școlare dedicate studiului religiei și valorilor creștine.

Reprezentanții școlii au transmis un mesaj de felicitare pentru rezultatul obținut, subliniind că această performanță este rezultatul muncii susținute, al perseverenței și al pasiunii pentru cunoaștere de care elevul a dat dovadă pe parcursul pregătirii.

„Această realizare deosebită este rodul muncii, al perseverenței și al pasiunii pentru cunoaștere. Suntem mândri de tine și de exemplul frumos pe care îl oferi colegilor tăi”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Ciprian Porumbescu”.

Conducerea instituției și cadrele didactice i-au urat tânărului să se bucure de succesul obținut și să continue cu aceeași determinare pe drumul performanței școlare.

Rezultatul lui David Gheorghiu confirmă încă o dată nivelul ridicat al pregătirii elevilor din Comănești și implicarea profesorilor care îi îndrumă către excelență în competițiile școlare naționale.

Performanța obținută la Olimpiada Națională de Religie Romano-Catolică reprezintă o recunoaștere a valorilor promovate în școală și un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate locală.

Visited 31 times, 31 visit(s) today