Două medalii pentru cercetarea băcăuană la EUROINVENT 2026

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Bacău a obținut două distincții la cea de-a XVIII-a ediție a Expoziției Europene a Creativității și Inovării – EUROINVENT 2026, desfășurată la Iași în perioada 28–30 mai, una dintre cele mai importante manifestări dedicate cercetării, inovării și transferului tehnologic din Europa de Est.

Prima recunoaștere a venit în cadrul Salonului de Carte, unde lucrarea semnată de dr. ing. Creola Brezeanu și prof. univ. dr. Ioan Burzo a fost recompensată cu Medalia de Bronz, apreciere care confirmă valoarea științifică și relevanța contribuțiilor aduse de cei doi autori în domeniul cercetării horticole.

Totodată, proiectul ADER 6.3.6, coordonat de SCDL Bacău prin directorul de proiect, dr. ing. Silvica Ambăruș, a fost distins cu Medalia de Argint. Proiectul este derulat în parteneriat cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, fiind apreciat pentru rezultatele obținute și impactul său asupra dezvoltării sectorului legumicol din România.

Reprezentanții stațiunii consideră că aceste premii reprezintă o recunoaștere a activității de cercetare și inovare desfășurate de colectivul instituției și a contribuției sale la modernizarea și creșterea competitivității legumiculturii românești.

Participarea la EUROINVENT 2026 a oferit cercetătorilor băcăuani oportunitatea de a-și prezenta rezultatele în fața comunității științifice internaționale și de a promova soluții inovatoare pentru agricultura românească, într-un context în care transferul de cunoștințe și tehnologii către producători devine tot mai important.