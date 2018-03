Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) a solicitat Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Ministerului Sănătății ca, în cadrul noului contract cost- volum – rezultat, să ia în considerare accesul la tratamentul fără interferon pentru toți pacienții care suferă de hepatita C, indiferent de stadiul în care se află boala. Medicamentele pot fi prescrise numai în baza aprobării emise de către Comisia de experți pentru afecțiuni hepatice.

Protocolul de prescriere a tratamentelor fără interferon acordate gratuit pacienților cu Hepatita C, în baza contractelor cost-volum-rezultat derulate de CNAS până la finalul lunii mai 2018, a fost simplificat și clarificat, astfel încât medicii prescriptori să poată oferi tratamente tuturor pacienților eligibili.

„Deși limitele financiare ne-au impus să etapizăm tratamentul fără interferon în funcție de stadiul fibrozei pacienților, în primul contract cost-volum-rezultat am reușit să tratăm 5.800 de pacienți, iar în actualul contract în derulare, care se încheie la sfârșitul lunii aprilie, avem o țintă de 12.000 de pacienți”, a declarat Răzvan Vulcănescu, președintele CNAS, citat de www.amosnews.ro.

Contractele cost-volum-rezultat în vigoare sunt destinate tratamentului a 10.000 de pacienți care au stadiile de fibroză F2, F3 și F4 și a 2.000 de pacienți care suferă de ciroză hepatică decompensată cu virusul hepatitic C. Modificările aduse protocoalelor de prescriere a acestor tratamente au fost aprobate printr-un Ordin comun al Ministerului Sănătății și CNAS, Ordinul nr. 89/300/25 ianuarie 2018, care a intrat în vigoare luna trecută, când a fost publicat în Monitorul Oficial.

Modificări ale protocoalelor de prescriere

Conform noilor reglementări, medicii specialiști pot lua în calcul stadiul de fibroză relevat de investigațiile pe care pacientul le-a făcut anterior prezentării la medic pentru obținerea tratamentului.

De asemenea, protocoalele lasă acum la aprecierea medicului specialist necesitatea efectuării unor investigații care, în forma inițială a protocoalelor terapeutice, erau obligatorii pentru toți pacienții (de exemplu endoscopia), pentru scurtarea timpului de întocmire a dosarelor și, implicit, un acces mai rapid la tratament. Tratamentele fără interferon se acordă pacienților cu Hepatita C în 11 centre din țară: București, Constanța, Cluj – Napoca, Craiova, Timișoara, Galați, Iași, Târgu Mureș, Brașov, Oradea, Sibiu. Bolnavul care vrea să urmeze un astfel de tratament trebuie să se adreseze unui medic curant din aceste centre universitare, unde va fi îndrumat ce trebuie să facă pentru a urma procedura. Dosarul va rămâne la casa de asigurări din centru universitar respectiv, urmând să fie aprobat de comisia națională.

Ce este Hepatita C

Hepatita C este o boală transmisibilă pentru care nu există vaccin. Peste 70% dintre persoanele care suferă de Hepatita C nu prezintă simptome evidente. Boala însă este tratabilă și vindecabilă. În anul 2017, 99,32% dintre pacienții tratați de infecție VHC cu tratamente inovatoare s-au vindecat. Hepatita virală C este cauzată de infecția cu virusul hepatitic C (VHC), care determină inflamația și lezarea ficatului. Virusul (VHC) se transmite prin sângele unei persoane infectate. Mai rar, se transmite prin contact sexual neprotejat cu o persoană infectată sau de la mamă la făt.

Important: numai persoanele asigurate pot beneficia de tratamentul antivirat fără interferon, în mod gratuit.



„Pacienții care sunt diagnosticați cu hepatită cronică virală C sau ciroză hepatică C și care nu și-au pregătit parțial un dosar pentru accesarea tratamentului fără interferon, în Bacău sau într-un alt centru universitar, e bine să consulte medicul curant din județul nostru pentru a evalua, dacă este cazul, să urmeze pașii prevăzuți în procedurile programului.”

Dan Stoica, director relații contractuale CJAS Bacău