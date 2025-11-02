Traseul actualizat al Autostrăzii A13 Brașov–Bacău, prezentat autorităților locale

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a prezentat astăzi autorităților locale din județul Brașov varianta actualizată a traseului Autostrăzii A13 Brașov–Bacău, proiect major de infrastructură care va asigura legătura rutieră directă între Transilvania și Moldova.

Noua propunere de traseu, rezultată în urma analizelor tehnice din teren și a consultărilor desfășurate de-a lungul acestui an, a fost detaliată în cadrul unei ședințe de lucru găzduite de Consiliul Județean Brașov. La întâlnire au participat reprezentanți ai CJ Brașov, ai Primăriei municipiului Brașov, precum și oficiali ai localităților traversate de viitoarea autostradă.

Potrivit prezentării CNIR, traseul A13 străbate localitățile Codlea, Hălchiu, Brașov, Bod, Sânpetru, Hărman și Prejmer, până la limita cu județul Covasna, însumând o lungime de aproximativ 37 de kilometri pe teritoriul județului Brașov. Proiectul prevede realizarea de noduri rutiere la intersecțiile cu drumurile naționale și județene, supratraversări ale căii ferate, precum și un tunel în zona de protecție a Dealului Lempeș.

Kilometrul zero al autostrăzii este localizat la intersecția cu Autostrada A3 București–Brașov, la nord de municipiul Codlea. De aici, traseul urmează configurația inițială până la intersecția cu DN 13, unde va fi amenajat un important nod rutier. În această zonă, proiectul A13 va fi corelat cu planul Primăriei Brașov de lărgire la patru benzi a sectorului de la ieșirea din municipiu spre intersecția Bod–Hălchiu.

În continuare, de la kilometrul 8, autostrada urmează o variantă modificată, menită să respecte restricțiile impuse de Carfil SA privind distanțele de siguranță și de aria protejată Dealul Lempeș, care va fi subtraversată printr-un tunel. În zona Sânpetru este prevăzut un nod rutier cu DJ 103, iar pe teritoriul administrativ al Hărmanului, autostrada va traversa zona de dezvoltare a localității, va supratraversa DN 11 și linia ferată, continuând până la intersecția cu DN 10, unde este planificat un nod rutier și un drum de legătură spre Stupinii Prejmerului.

Reprezentanții CNIR au reamintit că, în cursul lunii octombrie, documentațiile necesare pentru emiterea certificatelor de urbanism au fost depuse la Consiliile Județene Brașov, Covasna și Bacău, marcând o nouă etapă în procesul de avansare a proiectului.

Autostrada A13 Brașov–Bacău face parte din rețeaua principală TEN-T și reprezintă una dintre cele mai importante investiții de infrastructură rutieră din România, destinată să asigure o conexiune rapidă și modernă între Regiunea Centru și Moldova.