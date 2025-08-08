Transport umanitar din Bacău pentru sinistrații din Broșteni și Borca, după „potopul istoric”

Europarlamentarul Dragoș Benea a anunțat implicarea sa, alături de deputatul Vasile Budacă și Asociația „Fii bun pentru semenii tăi”, în sprijinirea sinistraților din localitățile Broșteni (Suceava) și Borca (Neamț).

Grație mobilizării primarilor din mai multe comune de pe Valea Trotușului și a parlamentarilor PSD Bacău, a fost trimis un transport umanitar ce a inclus materiale de construcții, generatoare electrice, electrocasnice, bunuri de primă necesitate și cazarmament.

Benea a descris situația din Broșteni ca fiind una de o gravitate fără precedent, în urma unui „potop istoric” cu precipitații de 560 litri pe metru pătrat, care a distrus locuințe și bunuri, lăsând sute de familii fără adăpost. „Acum, totul trebuie reconstruit de la zero”, a subliniat acesta.

În spiritul devizei „Aproape de oameni, împreună la greu!”, europarlamentarul a evidențiat solidaritatea băcăuanilor, amintind că, la mijlocul acestei săptămâni, Consiliul Județean Bacău a aprobat un sprijin financiar de 800.000 lei pentru Broșteni și 120.000 lei pentru Borca.

De asemenea, prefectul județului Bacău, Claudiu Ilișanu, originar din Broșteni, s-a deplasat în localitatea natală, participând, alături de primarul Alexandru Hurjui și președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, la coordonarea intervențiilor, inclusiv în zonele greu accesibile ale celei mai întinse localități din România.

Benea a mulțumit președintei CJ Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, primarilor din comunele băcăuane de pe Valea Trotușului și celor cinci parlamentari PSD Bacău pentru mobilizarea rapidă și implicarea concretă în această acțiune umanitară.

Președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a precizat că a predat personal primarilor Alexandru Hurjui (Broșteni) și Alexandra Păștinaru-Niță (Borca) hotărârile aprobate cu o zi înainte, în unanimitate, privind sprijinul financiar pentru cele două localități.

Evenimentul a avut loc în prezența europarlamentarului Dragoș Benea, prefectului Claudiu Ilișanu, parlamentarilor PSD Bacău și primarilor comunelor Dofteana, Târgu Ocna, Poduri, Agăș, Asău, Balcani, Solonț și Mănăstirea Cașin.

„Convoiul umanitar organizat exemplar de colegul deputat Vasile Budacă a plecat din Bacău cu 10 TIR-uri încărcate cu materiale de construcții – ciment, bolțari, cherestea – precum și generatoare, electrocasnice și cazarmament, inclusiv saltele și pilote, pentru familiile grav afectate de inundațiile catastrofale”, a declarat Breahnă-Pravăț.