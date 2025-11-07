Transplantul de organe: Știință, Speranță și Solidaritate

În spatele fiecarei vieți salvate prin transplant se află un moment profund, încărcat de emoție și responsabilitate: prelevarea de organe. Pentru unele persoane boala aduce momente dificile, în care fiecare clipă a vieții costă efort, iar fiecare pas pare o luptă. Și totuși, în astfel de situații, miracolele apar uneori din locuri neașteptate. Așa se întâmplă în lumea transplantului de organe, acolo unde viața unui om poate renaște din generozitatea altuia. Este un gest care nu se vede, nu se aude, dar care schimbă destine, o poveste a unui donator care a oferit, conștient sau nu, darul suprem, și a unui primitor pentru care clipa aceea înseamnă începutul unui nou capitol. Este un act care transformă durerea unei familii în speranța alteia, un gest de generozitate ce traversează granițele timpului.

Într-o lume în care graba și egoismul par să câștige teren și întreg sistemul sanitar este într-o dinamică continuă, activitatea de transplant merge mai departe. În zorii acestei dimineţi, s-a încheiat la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Moineşti o nouă prelevare de organe şi ţesuturi, datorită gestului altruist făcut de familia unui pacient aflat în moarte cerebrală. Ca de fiecare dată, ne înclinăm cu respect şi recunoştinţă în faţa celor care sunt de acord cu această decizie dificilă, dar care, fac posibilă viața ce pare de departe, aproape ireală pentru alte persoane.

Generozitatea aparținătorilor şi efortul colectiv al echipei ATI responsabilă de coordonarea activității de prelevare de organe din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moineşti, formată din Dr. Corina Dascălu – KDP, Director Medical al spitalului, Dr. Silvia Chirobocea – medic primar neurolog, Dr. Daniela Andriescu – medic primar chirurgie generală, Dr. Victor Silvestru – medic primar urologie, Dr. Victoria Damian – medic primar oftalmologie As. med. Mariana Chirilă – coordonator transplant, As. med. Adriana Ristea – KDP, au pus în mişcare “lanţul vieţii”. Apreciem efortul personalului implicat precum şi a conducerii unității sanitare pentru susţinerea Programului Naţional de Transplant.

Suntem bucuroși să anuntăm că programul operator a vizat mai multe etape, respectiv:

 Intervenţia de prelevare a rinichilor și a ficatului realizată de echipe din cadrul Spitalului “Dr. C.I.Parhon” Iaşi, reprezentat de Dr. Adelina Miron și a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi, din a cărei componență au făcut parte: Dr. Ciprian Vasiluță, Dr. Mihai Zabara, Dr. Ramona Cadar și As. med. Bogdan Ciobanu, precum și medicii rezidenți Dumitru Capra și Cosmina Ionescu.

 Intervenția de prelevare de cornee a fost posibilă prin prezența și implicarea corpului medical din cadrul Clinicii de Oftalmologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi, respectiv Dr. Vlad Donica și As. med. Augustina Ciornea.

“Cel mai emoționant aspect al transplantului nu este actul medical în sine, ci legătura nevăzută dintre două vieți. Un om dăruiește altuia timp, clipe, zile, ani, iar toată această acțiune este absolut necesară prin implicarea mai multor specialiști – oameni dedicați, definiți prin profesionalism, dăruire și capacitatea de a se coordona în cel mai scurt timp. Fiecare intervenție de prelevare de organe este o cursă contra cronometru, dar și o dovadă de compasiune și solidaritate. În spatele fiecărui transplant se află o familie care, în cel mai greu moment al vieții, alege să dăruiască speranță altora. Le suntem profund recunoscători pentru acest gest suprem de altruism” a declarat Directorul Medical al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești. Dr. Corina Dascălu – medic primar ATI.

Respect şi recunoştinţă pentru munca şi efortul tuturor echipelor operatorii implicate în derularea actului medical, donarea de organe amintindu-ne că există încă oameni care, prin alegerile lor, pot aduce lumină în viețile altora.