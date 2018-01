Campioana Bacăului va întâlni în drumul spre eșalonul 3 una dintre campioanele Neamțului, Iașiului, Sucevei, Botoșaniului sau Vasluiului La finalul ediției 2017-2018, campioanele județene vor accede în Liga a III-a doar după susținerea barajului de promovare. Ca și până acum. Și tot la fel ca în ultimele sezoane, și în stagiunea în curs „barajul” va avea două manșe. Turul se va disputa pe 16 iunie 2018, la ora 18.00. Iar returul o săptămână mai târziu, pe 23 iunie. Dar de la ora 17.30. Spre deosebire însă de anii trecuți, în actualul sezon meciurile de baraj vor fi stabilite în urma tragerii la sorți. Practic, cele 42 de campioane județene care vor juca pentru cele 21 de locuri promovabile își vor afla adversara directă în urma tragerii la sorți ce se va efectua la FRF. Criteriul geografic este eliminat, dar nu în totalitate. Astfel, în conformitate cu modificările operate de Comitetul Executiv al FRF din 20 decembrie, s-au format șapte regiuni, fiecare cu câte șase județe în componență. Bacăul face parte din prima regiune, alături de județele Neamț, Iași, Suceava, Botoșani și Vaslui. Prin urmare, la finalul campionatului, campioana Bacăului va urma să dispute barajul pentru C contra uneia dintre celelalte cinci componente ale regiunii 1. Că va fi Neamțul, Iașiul, Suceava, Botoșaniul sau Vasluiul, o vor stabili sorții. La finalul turului Ligii a IV-a, primul loc în campionatul județean al Bacăului este ocupat de ACS Gauss. Pe locul secund, se află campioana de anul trecut, Viitorul Curița. Deși situată la șase puncte distanță, Curița nu a depus armele, intenționând să-și întărească serios lotul și să-și păstreze titlul de campioană județeană, care-i dă dreptul să susțină barajul de promovare în Liga a III-a. Prima achizițe este una ilustră, fostul divizionar A, Adi Gheorghiu, dându-și acordul pentru a evolua din 2018 la Curița. De urmărit dacă la Curița vor ajunge în inter-sezon, așa cum se vehiculează, și o parte dintre jucătorii liderei Gauss. Iată și Regiunile alcătuite de FRF pentru tragerea la sorți a meciurilor din cadrul barajului de promovare în eșalonul al treilea: Regiunea 1, Nord-Est: Bacău, Botoșani, Neamț, Iași, Suceava, Vaslui. Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj. Regiunea 3, Centru: Alba, Brașov, Mureș, Covasna, Harghita, Sibiu. Regiunea 4, Vest: Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș, Gorj, Mehedinți. Regiunea 5, Sud-Vest: Dolj, Olt, Vâlcea, Argeș, Teleorman, Dâmbovița. Regiunea 6, Sud: Călărași, Giurgiu, Ialomița, București, Ilfov, Prahova. Regiunea 7, Sud-Est: Brăila, Galați, Tulcea, Constanța, Buzău, Vrancea. 2 SHARES Share Tweet

