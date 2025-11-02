Tragedie pe o stradă din Târgu Ocna: o femeie de 76 de ani a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni

O femeie în vârstă de 76 de ani și-a pierdut viața duminică dimineață, 2 noiembrie, în jurul orei 8:00, în urma unui accident rutier produs pe o stradă din Târgu Ocna.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, un bărbat de 66 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a surprins și accidentat o femeie care traversa regulamentar strada, pe o trecere de pietoni semnalizată corespunzător, informează Acum Tv.

În urma impactului, victima a suferit răni grave. Echipajele medicale și polițiștii sosiți de urgență la fața locului au încercat să o resusciteze, însă, din nefericire, eforturile medicilor au fost în zadar — femeia a fost declarată decedată.

Testarea șoferului cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ. Conform procedurilor legale, acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.