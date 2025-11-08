Tragedie la Stănișești: un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu de locuință

Vineri seară, echipajele Stației de Pompieri Podu Turcului au fost solicitate să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Stănișești, satul Slobozia.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bacău. La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră o casă de locuit tip parter, incendiul manifestându-se violent.

Pompierii au acționat rapid pentru localizarea și lichidarea incendiului, însă, din nefericire, în interiorul locuinței a fost găsită o persoană carbonizată, de sex masculin, în vârstă de aproximativ 79 de ani.

În urma incendiului, casa a ars în totalitate, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a izbucnirii incendiului o reprezintă jarul sau scânteile căzute din sistemul de încălzire.

Pompierii atrag din nou atenția asupra respectării măsurilor de siguranță la utilizarea sobelor și sistemelor de încălzire, pentru a evita astfel de tragedii.