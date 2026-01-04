Tot mai mulți români anunță „grevă fiscală”. Un consilier local din Comănești spune că își va plăti impozitele în ultima zi posibilă

În contextul nemulțumirilor tot mai mari legate de majorarea taxelor și impozitelor, tot mai mulți români anunță că vor intra într-o așa-numită „grevă fiscală”, urmând să își achite obligațiile fiscale abia în ultima zi legală de plată. Protestul simbolic începe să fie asumat și de aleși locali.

Un consilier local din Comănești, Lucica Ilie, a anunțat public că va proceda la fel, ca formă de protest față de creșterea impozitelor locale, decizie care, potrivit acesteia, a fost influențată de măsurile adoptate la nivel guvernamental.

„Impozitele la Comănești s-au votat pentru majorare pe data de 22 decembrie 2025, într-o ședință de HCL. Vor fi schimbări majore, cu creșteri între 80% și chiar 115%”, a transmis consilierul local într-un mesaj public.

Lucica Ilie susține că a primit numeroase mesaje din partea cetățenilor, îngrijorați de nivelul taxelor din acest an, însă precizează că valorile exacte vor fi cunoscute abia după data de 7 ianuarie 2026, când acestea vor fi afișate oficial.

„Mulți m-ați rugat să vă ofer informații detaliate, însă până după data de 07.01.2026 nu vom ști exact cu cât vor crește impozitele pentru fiecare în parte. Promit că, imediat ce voi obține informațiile precise, le voi publica”, a mai declarat aceasta.

Consilierul local critică și modul în care autoritățile au comunicat în anii anteriori, amintind că în 2025 s-a promis public că taxele nu vor crește, deși, în realitate, cetățenii au plătit sume mai mari.

„În cei 21 de ani de când ați mers la primărie, ați plătit conștiincios taxele, însă mulți dintre voi nu ați fost corect informați. Anul trecut s-a spus că nu va crește nicio taxă, dar plata a fost mult mai mare. Anul acesta ne va ustura la buzunare”, afirmă Lucica Ilie.

Ca formă de protest, consilierul local anunță că își va achita taxele și impozitele la finalul anului: „Eu voi plăti taxele și impozitele la sfârșitul lunii decembrie. Așa am plătit și anul trecut, așa voi plăti și anul acesta. Pentru voi toți, decideți cum credeți că este mai bine.”

Fenomenul „grevei fiscale”, deși fără efect juridic direct, capătă tot mai multă vizibilitate pe fondul creșterii costului vieții și al nemulțumirilor legate de politicile fiscale, fiind folosit ca instrument de protest civic și de semnalare publică a tensiunilor dintre contribuabili și autorități.