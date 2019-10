Dacă am formulat astfel titlul acestui reportaj sper să nu fi greșit prea mult, pentru că târgul privat „Cafeneaua cu joburi”, care a ajuns la ediția a treia în numai nouă luni în orașul nostru, tocmai aceasta a făcut, la final: a numărat și ofertele și cererile de angajare depuse. Însă nevoia acută de forță de muncă resimțită tot mai mult în ultimul timp cam în toate domeniile îi obligă pe angajatori să contabilizeze permanent numărul locurilor de muncă disponibile. Originalul târg de joburi care s-a finalizat sâmbătă, 12 octombrie, a venit cu oferte de la peste 20 de companii de tot felul, care au adunat mult peste 500 de cereri de angajare.

Coordonatorul proiectului, Marius Peterea, managerul Agenției de recrutare a forței de muncă ECIM, din Bacău, era mulțumit la finalul ediției din această toamnă a târgului. Alături de el au stat, în premieră, OLX Locuri de muncă, în calitate de partener principal, dar și partenerii naționali mefi.ro, Adaptive Management, Paradigma și Telesystem.

Printre firmele care au venit cu oferte de locuri de muncă au fost Aerostar, Elmet Internațional, Selgros, Valoris Center, Lugera & Makler, SCC, Logitrans, FDL, Heisterkamp, Hercule România, Spartan Restaurants, Vialux și Cersanit.

Un bonus pentru firmele participante a fost și o conferință de prezentare a celor mai bune sisteme de management al resurselor umane, organizată de compania Paradigma. Prin aceste metode firmele învață cum să recruteze forța de muncă și să facă „retenția” oamenilor selectați.

Cum s-a văzut târgul din standurile angajatorilor

Domeniile de interes au fost dintre cele mai variate, de la producție sau call center, la IT și retail.

Foarte căutat a fost standul companiei Aerostar. Oferta întreprinderii cu prindea nu mai puțin de 12 meserii, între care ingineri de aviație, mecanici, electroniști sau de IT, dar și tinichigiu structurist de aviație, mecanic de aviație, operatori la mașini unelte cu comandă numerică etc.

La alte standuri, despre ofertele companiilor și despre abordarea pe care o aveau cei interesați de locuri de muncă am stat de vorbă cu reprezentanții acestora. Am aflat noutăți de la Iulia Șomoiag, Marketing Coordinator la Valoris Center, companie de externalizare de servicii, prezentă acum și în Bacău, care caută vorbitori de limbă italiană și engleză la nivel avansat. Selgros Bacău căuta lucrători comerciali. Acolo am stat de vorbă cu Violeta Durlan, trainer de magazin, dar la standul rețelei de restaurante Hercule, care deschide o unitate și în Bacău, am vorbit cu managerul de resurse umane Mary Pauliuc. Rețeaua caută personal pentru noua unitate, de la manageri la preparatori de produse și tăietori de carne rotisatăla casieri.

Alături, firma olandeză Heisterkamp căuta șoferi de camion profesioniști, pentru transport internațional. Reprezentanta filialei din Iași, Larisa Mocanu, recruiter,spunea că erau preferați și șoferii fără experiență, care ar urma să treacă prin cursuri de perfecționare gratuite.La fel am vorbit despre ofertele de angajare pentru Orangeși cu George Cristian Cucu Alexandru de la companiaLugera & Makler care face angajări pentru compania de telefonie mobilă.

Și se cuvine precizat că la acest târg cafeaua a fost oferită de firma Cofee Point din Bacău, cunoscută pentru punctele sale de servire din Pasajul Revoluției și de lângă magazinul Kaufland din zona Autogării.

Caravana pleacă mai departe

Peste două săptămâni caravana „Cafeneaua cu joburi ” ajunge la Pitești, după care, inclusiv în luna noiembrie va ajunge și la Ploiești, la Botoșani, la Iași, la Galați și la Craiova.În ediția din această toamnă, caravana târgului de joburi a mai ajuns și la Suceava, la PiatraNeamț și la Brăila. Dar, deja încep pregătirile pentru edițiile 2020 ale târgului, care va fi deschis, în premieră, și în București, dar și în Brașov și în Cluj-Napoca.

1 of 13