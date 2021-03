TikTok este o platformă de socializare bazată pe crearea si consumarea de video-uri scurte și amuzante. Înainte de a vă instala această aplicație, cred că 20% ați citit că aveți nevoie de acord parental și că limita inferioară de vârstă este 13+. Cu toate aestea, sunt foarte mulți minori care o folosesc, chiar mai mici de vârsta de 13 ani. În 2021, din cauza unui trend de pe TikTok, o fetiță de 10 ani din Italia a murit sufocată, încercând să îndeplinească o provocare extremă.

Mulți părinți sunt nemulțumiți de această aplicație, dar o ignoră. Totuși, ea este folosită și de adulți, care par să nu fie capabili să își dea seama că în comunitatea TikTok sunt prezenți și copii, deși nu au acord parental, și folosesc un limbaj neadecvat minorilor. TikTok a fost lansată în septembrie 2016 de către o firmă chinezească – ByteDance – și în trecut se numea Musically. În prezent, aplicația este disponibilă în 39 de limbi și 141 țări, pe telefoane mobile și pe desktop. Are două feed-uri de navigare – Following (Urmărești) și For you (Pentru tine) – iar funcția de căutare te ajută să găsești anumiți utilizatori, melodii și sunete. În România, sunt aproximativ 3,9 milioane de utilizatori TikTok și popularitatea aplicației în țara noastră este într-o creștere accelerată. Sfatul meu pentru părinți este să își supravegheze copiii atunci când folosesc aplicația, pentru că, pe lângă trenduri amuzante, există și capcane și conținut neadecvat pentru minori.

Emanuel Șolot, elev în clasa a V-a, la Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” Bacău și la Cercul de jurnalism al Palatului Copiilor Bacău