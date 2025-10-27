Thermoenergy Group S.A. Bacau anunță sistarea temporară a furnizării agentului termic

Thermoenergy Group S.A. Bacau informează consumatorii că, în perioada 28–29 octombrie 2025, va fi sistată furnizarea de agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum la mai multe puncte termice și module.

Astfel, marți, 28 octombrie, sistarea va afecta punctele termice PT 20, 21, 22, 29 și modulele MT 38, 39, 40, 41, iar miercuri și joi, 29 octombrie, doar punctele PT 20 și 29 vor rămâne fără furnizare.

Măsura este necesară pentru implementarea programului „Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacău – Lot 1 și Lot 4 – 6,673 km”, în vederea creării condițiilor optime de lucru pentru societățile care desfășoară lucrările de reabilitare.

Printre străzile afectate se numără:

str. Aeroportului nr. 2, 4

str. Al. Electricienilor nr. 1–7

str. Al. Proiectanților nr. 1–10

str. Bicaz nr. 9, 17, 21, 23, 154, 156, 160, 164, 166

str. Calea Republicii nr. 25–88

str. Chimiei nr. 1–4

str. Henri Conda nr. 7, 9

Thermoenergy Group S.A. Bacau își cere scuze pentru disconfortul creat și mulțumește consumatorilor pentru înțelegere.