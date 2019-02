La prima vedere sună a cu totul altceva, dar The Garden este un restaurant sau, mai bine spus, mai mult decât un restaurant. Și asta pentru că aici găsești un loc prietenos, cu oameni faini și care te fac să te simți bine. Pentru a defini mai bine acest spațiu, am stat de vorbă cu cel care a pus pe roate un nou concept, pe care îl întâlnim la The Garden. Este vorba de managerul, dar și bucătarul restaurantului, Andrei Sidor.

-În primul rând să-l cunoaștem pe Andrei Sidor.

-Andrei Sidor este un bucătar. Totul a început dintr-o joacă. Eu am vrut să merg la mare și să lucrez ca ospătar în sezon, să fac niște bani. Aveam aproape 18 ani și trebuia să merg într-un loc recomandat de cineva. A fost un fel de țeapă, pentru că am ajuns acolo și nu aveam niciun job. A trebuit să mă descurc la fața locului și am găsit ceva, dar nu pe ospătărie, ci pe bucătărie.

-Și așa a început totul…

-Da. Pentru că am rămas acolo timp de un an și m-am și școlit în meserie. Era un hotel în stațiunea Neptun, cu circuit permanent, nu doar sezonier. Au trecut de atunci mai bine de 15 ani…

-Atunci te-ai îndrăgostit de bucătărie?

-Într-un fel da. Pentru că eu mă mai prosteam pe acasă. Părinții noștri cum erau plecați toată ziua la serviciu, mai încălzeam ce găseam de mâncare, dar și improvizam. Iar meseria asta a început să-mi placă, chiar dacă a fost greu și a trebuit să trec peste lucruri grele cum ar fi arsurile la aragaz, durerea de picioare și altele. Soția îmi spunea la un moment dat că eu stau mai mult la muncă și atunci m-a întrebat: care-i soția și care-i amanta?

-Ești căsătorit. Ai și copii?

-Da, am o fetiță de 10 luni, iar soția stă acasă cu cea mică. Asta e și ideea. Practic, de când ne cunoaștem, ea m-a susținut, ceea ce este foarte important, pentru că fără sprijinul ei nu cred că aș fi ajuns până aici.

-Să revenim în bucătărie.

-În bucătăria hotelului din Neptun am luat startul, unde se făcea strict bucătărie tradițională. Au mai venit acolo și câțiva bucătari din străinătate și susțineau cursuri iar de la ei am mai „furat” niște idei. Am avut acolo un maestru bucătar foarte bun, nea Gică, de la care am învățat foarte multe.

-După experiența de pe litoral, în câte bucătării ai mai lucrat?

-Cred că în zece. Am încercat să merg la cele mai bune restaurante din Bacău și din Piatra Neamț. Am fost plecat un sezon de trei luni și în Franța. Pot spune că mi-am încercat norocul și acolo, dar a fost mai mult un sezon de aprofundare care mi-a prins foarte bine. Am lucrat și am susținut două cursuri intensive și în Italia, în zona Toscana, unde am găsit foarte multe influențe, nu numai cele mediteraneene.

-Te-ai întors acasă cu o tolbă plină de idei.

-Într-adevăr, am revenit acasă și am lucrat în Piatra Neamț, la un restaurant. Pe atunci, la noi încă nu exista noțiunea asta de „chef”, care a apărut și la noi după succesul înregistrat de emisiunile-concurs culinare de la diferite televiziuni. Practic și acolo m-am dezvoltat, încercând și piața de pizzerie, dar și deserturile. Apoi am venit în Bacău unde am mai fost partener în diferite restaurante.

-Iar de trei luni ai deschis The Garden, într-o locație pe care băcăuanii au cunoscut-o ca Natura Club. De ce ați ales acest loc?

-The Garden nu este un restaurant la vedere, deși am avut posibilitatea să aleg și alte locații cu vad mai bun, dar am ales acest loc din mai multe motive. Aici mi-am întâlnit soția. Ea lucra aici și acest lucru a avut un impact emoțional asupra noastră când am luat această decizie. Suntem într-o locație în care am implementat un meniu, o fuziune de rețete internaționale, în care, de exemplu, într-o farfurie găsești și indian, și european, și mexican. Mergând mai departe, noi nu avem o plajă de clienți „normali”. Suntem o nișă de restaurant puțin diferit de ceea ce este pe piața din Bacău. Clienții noștri sunt puțini, dar buni. Ei știu ceea ce vor sau știu la ce să se aștepte.

-Au venit clienții după tine?

-Mulți i-am lăsat la celelalte restaurante în care am lucrat pentru că s-au împământenit acolo. Iar eu de fiecare dată m-am reinventat. Am construit din nou și ușor-ușor am început să creștem.

-Practic, ce noutăți oferă The Garden?

-De la ora 12.00 până la ora 15.00 avem un lunch buffet, care este pe sistem all you can it. Adică mănânci cât poți cu 30 de lei. În acest sistem ai la dispoziție câteva aperitive, supă, fel principal, desert și o băutură. Este un concept pe care l-am implementat și în alte restaurante în care am lucrat și care a prins foarte bine, un concept care este o alternativă mult mai bogată la „meniul zilei”. Știu că oamenii preferă repede și comod. Eu pot să vă spun că am fost în Italia și acolo oamenii își respectă viață. Respectă timpul de a mânca, de a bea. Chiar dacă îți răpește o oră. Trebuie să mâncăm bine, sănătos și proaspăt.

-Idei care la noi cam lipsesc.

-Exact. Și de aceea noi suntem bolnavi. Eu am lucrat și la Pambac, unde am fost manager de bistro. Acolo am creat un program „Sănătos, în formă” se numea, în care încercam să facem oamenii supraponderali sau cu diferite afecțiuni, prin mâncare, să devină mai sănătoși. Atunci a fost pentru mine un alt moment de cotitură pentru că oamenii au început să mă cunoască, m-au văzut în spoturi la televiziune.

-Să revenim în The Garden.

-Cum am spus, avem aceste preparate inedite, care nu există pe piața din Bacău, unele fiind unice chiar în România. Vorbeam de aperitive, salate, fel principal și supă. De exemplu, supă thailandeză cu creveți, supă franțuzească, supă de sfeclă cu gorgonzola și bacon crocant. Adică aducem niște bucătării cu influențe, gustoase și inedite. La un fel principal poate fi o ceafă de porc, gătită tradițional 10 ore, la care adăugăm ceva marocan-cus cus și ceva grecesc-sos tzatziki. Este o combinație excepțională, unul dintre cele mai bine vândute preparate ale mele.

-Ce altceva mai găsim la The Garden?

-La noi, după ora 15.00, începe partea de cină și acolo avem cel mai mare succes. Vin familii să servească masa la noi, media de vârstă fiind peste 30 de ani. Aceștia preferă atmosfera liniștită, intimă chiar, la un pahar de vin, o mâncare bună, o pastă, fructe de mare. Fructele de mare nu sunt uzuale pentru că nu le putem pescui zilnic să fie proaspete. Noi oferim doar produse proaspete. Dacă nu avem ceva care scrie în meniu, explicăm clienților că nu am găsit nimic proaspăt. Nu vrem să ținem marfa în congelator. E normal să fii sincer față de clienți. De fapt, la noi clienții nu mai sunt clienți. Sunt prieteni și avem o legătură specială.

-Ce putem spune despre personalul The Garden?

-Suntem puțini. Doar trei. E mai simplu din toate punctele de vedere. Câte un barman-ospatar pe tură și eu la bucătărie. Eu lucrez singur în bucătărie în fiecare zi de marți până duminică. Doar luni sunt liber, când bucătăria este închisă, fiind deschise doar barul și cafeneaua. Nu poate fi vorba de oboseală pentru că fac ceea ce-mi place și nu se pune problema.

-Se spune că un cizmar nu are încălțări, că un croitor nu are haine. Ce mănâncă un bucătar?

-Eu de obicei nu mănânc ce gătesc. Mi-e dor să-mi gătească cineva, iar acasă mâncarea mea preferată este sendvișul. Acasă nu gătește nimeni, mai ales că acum soția stă cu cea mică. Soția mai face supe cremă, care îi ies foarte bine. Mai mâncăm la părinți, pentru că cea mai bună mâncare este cea a mamei. Asta e. Sunt sacrificii uneori care te pot ține departe de familie.

-Acum The Garden s-a stabilizat. Ce urmează?

-Vrem să întâmpinăm sezonul cald cu o terasă, în față și în spate, ceva deosebit, cu ghirlande și beculețe, canapele, ceva foarte frumos. Încercăm. Pe viitor, că noi suntem The Garden, adică „acea grădină”, poate vom avea un proiect în care să îmbinăm un restaurant mai mare în care să avem copăcei, băncuțe… Sigur, e o chestie la care mă gândesc și care mi se pare realizabilă, dar peste vreo 10 ani. Vreau să facem ceva deosebit, aici, acasă, în Bacău. Vrem să schimbăm mentalități. Și asta împreună cu alți tineri care și-au deschis o cafenea, un restaurant, un bistro.

-Există o asociație în acest sens?

-Nu există. Dar dacă ar exista o asociație prin care să ne susținem, ar fi mult mai simplu pentru noi toți. Altfel am colabora și cu producătorii locali, care sunt destul de mulți, dar din păcate au probleme. Mă gândesc serios și la asta, să înființăm o asociație a tinerilor antreprenori pe domeniul HoReCa și să sprijinim și producția locală. Este foarte important pentru că așa o să creștem împreună.

-Mai ai și alte proiecte?

-Ar mai fi ceva. Ne-am propus pentru viitorul apropiat să aducem copii defavorizați, din casele de copii și nu numai, dar și copii cu probleme de sănătate gen autism sau sindrom Down, și să organizăm o dată pe lună special pentru ei un eveniment surpriză, să simtă și ei un pic de bucurie. Totul va fi din partea noastră.

-Am vorbit la un moment dat de emisiunile culinare de televiziune. Cu ce ochi le privești?

-Am participat și eu. Chiar la primul sezon al emisiunii „Chefi la cuțite” în care am ajuns în primii 20. Este un concurs de rating, practic bucătăria fiind undeva pe locul III. Acolo, show-ul este pe primul loc. Nu pot să spun că nu a fost ok. Toți credeau că eu voi câștiga, după cartea mea de vizită, dar nu a fost așa. Show-ul a fost mult mai puternic pentru că așa e formatul.

Restaurantul The Garden este situat pe str. 9 Mai nr.35 și are program de funcționare de luni până duminică, între orele 9.00-22.00.