Testele Brio reprezintă o serie de teste digitale, standardizate, prin care învăţătorii şi profesorii pot evalua obiectiv nivelul de cunoştinte ale elevilor din clasele I – XII.

Testele Brio sunt folosite de peste 200 de şcoli şi centre de meditaţie din întreaga ţară și sunt avizate de Ministerul Educaţiei și Cercetării, care a concluzionat că respectă programa şcolară. Acestea sunt gândite pentru o testare constantă de-a lungul anului, și au la bază o metodologie utilizată de universități renumite din întreaga lume: Teoria Răspunsului la Item (Item Response Theory, IRT), după cum este menționat pe site-ul românesc, care se adresează atât elevilor și profesorilor, cât și părinților și directorilor de școli.

Clasa a IV a C din cadrul Şcolii Generale nr. 10 Bacău a susţinut acest test în luna martie a acestui an. Personal, am remarcat interfaţa prietenoasă a modului de lucru, deşi a fost prima mea interacţiune cu aceasta. Am primit rezultatul aproape instantaneu, ceea ce m-a facut să mă gândesc ca nimic nu este la voia întâmplarii pe această platformă.

Testul a acoperit toată materia şcolară parcursă până în acest moment şi identifică punctele unde ar fi trebuit să aprofundez materia. Nu am avut posibilitatea să aleg să dau sau nu acest test, așa cum în ultimele 12 luni nu prea s-a ţinut cont de alegerile elevilor şi nici de nevoile noastre. Dar părerea mea este că acest test a fost o decizie bună din partea Ministerului Educației, pentru evaluarea înţelegerii materiei din perioada online.

Tudor Pascu Mihail, elev în clasa a IV-a, la Şcoala Gimnazială nr. 10 Bacău şi la Cercul de Jurnalism de la Palatul Copiilor Bacău