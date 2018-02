Mara Matei, manager de proiect la „Terre des hommes”, se va întâlni, pe 6 și 7 februarie, cu reprezentanții a 37 de comunități din județ în care fundația va face investiții în beneficiul copiilor. „Organizăm întâlniri cu reprezentanții comunităților cuprinse în proiectul «Suport pentru infrastructura socială, de sănătate și educație în județul Bacău» pentru a discuta despre tipurile de investiții stabilite, procedurile de achiziții, derularea realizării investițiilor și sustenabilitatea acestora”, arată Mara Matei. Discuțiile vor avea loc în sala mică a Consiliului Județean. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.