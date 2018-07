Omul este înzestrat cu extraordinar de multe calități și are puteri pe care nu le cunoaște. Dacă ar fi să vorbim de calități ne-ar lua zile întregi, dar una dintre ele, de-a dreptul fantastică, și care poate fi contopită cu puterea omului, este aceea de a ne…imagina. Ne putem imagina că suntem oriunde în lumea asta și, dincolo de ea, ne putem imagina că suntem cine vrem, unde vrem, cu cine vrem… De aceea astăzi vă propun un test de imaginație, pentru că ceea ce urmează este greu de spus în cuvinte. V-ați imaginat vreodată că…plutiți? Nu de puține ori acest lucru se întâmplă în vis, probabil că atunci când ne odihnim cel mai bine. Sigur, ne putem gândi că facem pluta atunci când suntem la bazin. Și parcă nu e același lucru. Sigur, aici vorbim de senzații. Iar aceste senzații sunt aproape de noi prin Slow Wellness Studio din Bacău, str. Banca Națională nr.11. Dincolo de senzații, ne bucurăm de multiplele beneficii și aplicații pentru sănătatea și starea noastră de bine. Am descoperit astfel terapia prin plutire și am discutat despre toate acestea cu echipa Slow Wellness Studio Bacău.

În doar câteva rânduri facem un scurt istoric al terapiei prin plutire care a apărut pentru prima dată în 1954, atunci când dr. John C. Lilly, specialist în deprivare senzorială, a construit primul bazin închis de plutire în laboratorul Institutului Național de Sănătate Mintală din S.U.A. În 1973 apar primele bazine de plutire cu sare Epsom pentru uz comercial în S.U.A. și în alte țări europene, terapia prin plutire fiind folosită prepondrent de sportivi de înaltă performață. A început să se bucure de popularitate globală în ultimii 10 ani. În România, primul centru de plutire s-a deschis la Brașov în 2015, iar în Bacău, Slow Wellness Studio s-a deschis în noiembrie 2017. Terapia este folosită de oameni de afaceri, IT-iști, medici și personal medical, echipaje de zbor, sportivi, elevi și studenți, și nu numai.

Despre terapia prin plutire

Terapia prin plutire este folosită pentru eliberare de stres, recuperare după accidente, traume fizice sau emoționale, tratarea durerilor cronice sau, pur și simplu, pentru o pauză binemeritată. Implică sesiuni individuale de plutire (băi) în bazine cu sare Epsom (cunoscută și ca sare amară sau sulfat de magneziu). Soluția de sulfat de magneziu la o concentrație foarte ridicată (500 kg. sare Epsom la o tonă de soluție) este atent controlată și menținută la temperatura de 35,5 grade Celsius pe durata sesiunii de plutire. Plutirea se face fără cel mai mic efort, la suprafața apei cu o adâncime de 25 cm. (nu trebuie să știi să înoți), fiind susținut în imponderabilitate datorită densității ridicate. Sesiunile se fac individual, bazinul având dimensiunile apropiate de cele ale unui jacuzzi. Se beneficiază simultan de relaxare psihică şi fizică, de tratamentul termal, de aportul de magneziu şi sulf.

O oră petrecută în bazinul de plutire echivalează cu odihna după 6-8 ore de somn profund.

Beneficii

Lista de beneficii asupra sănătății este extrem de numeroasă. Are loc o terapie naturală și completă asupra întregului corp fizic, simultan cu o relaxare la nivel mental, cei care plutesc beneficiind de ameliorare sau chiar recuperare a unei multitudini de afecțiuni.

Beneficiile sării Epsom (descoperită în Anglia, fiind o tradiție a băilor cu sare Epsom pentru relaxare musculară și articulații inflamate), pe lângă faptul că facilitează absorția magneziului și sulfaților prin piele, nu deshidratează pielea oricât ai sta în bazin. Magneziul contribuie la reglarea activității a 300 de enzime, la absorbția calciului, reduce inflamația și ajută la funcționarea normală a mușchilor și nervilor. Corpul uman folosește sulfații în procese cum ar fi echilibrul hormonal (mai ales în cele digestive) și au un rol important în detoxifiere (stimulează pancreasul, care generează enzime digestive, care ajută la curățarea și detoxifierea organismului).

Beneficiile gravitației reduse (80% din gravitație este redusă) sunt de importanță majoră în recuperarea fizică (dureri cervicale și de spate, reducere durerilor și recuperarea post-traumatică). La fel de importante sunt beneficiile în bolile cronice cum ar fi artrita, scolioza sau fibromialgia, iar în timpul sarcinii scad crampele și edemele și elimină presiunea exercitată asupra coloanei vertebrale. Beneficiile deprivării senzoriale ajută în tulburări emoționale, pe fond de stres, în adicții și insomnie. Imediat ce intri în bazinul de plutire nu mai ești în stare de alertă, creierul se odihnește. În corp se produce o reglare hormonală, scade nivelul adrenalinei și cortizolului (asociați stresului) și astfel corpul se relaxează și începe să secrete dopamină și endorfine. Reduce riscul de accidente vasculare cerebrale și infarct miocardic.

Relaxare prin plutire și nu numai…

Băcăuanii au aflat de Slow Wellness Studio și au înțeles beneficiile acestor proceduri de la prietenii care s-au bucurat de aceste experiențe. Reacțiile celor care au testat plutirea au fost neașteptate și transmise pe site-ul studioului, slowfloat.ro. „A fost de nedescris în cuvinte”, a scris cineva. Sau „A fost ceva nou pentru mine, foarte relaxant. M-am simțit foarte bine atât în bazin, cât și după plutire”, a notat altcineva.

Cosmin, care face parte din echipa Slow Wellness Studio de la început, spune că: „oamenii care au înțeles importanța tuturor beneficiilor terapiei prin plutire au devenit clienți fideli, având deja zeci de sesiuni de plutire și nu se opresc aici.” „Clienților le este greu să descrie în câteva cuvinte senzația din bazinul de plutire. Dacă ar fi să rezumăm în câteva cuvinte, ar fi relaxare, reîncărcare (energie și tonus-n.r.), refacere și recuperare fizică și psihică”, a explicat Cătălina din echipa Slow Wellness Studio, care a precizat că în această perioadă sunt în faza de promovare a acestei terapii în România:

„Am discutat cu mai mulți medici de familie, psihiatri, medici de recuperare, medicină fizică și balneologie și kinetoterapeuți, și le-am prezentat terapia prin plutire, primind reacții pozitive din partea acestora. Au găsit numeroase cazuri între pacienții lor care pot beneficia de pe urma acestei terapii.” Medicii de recuperare, medicină fizică, ca și balneologie includ terapia prin plutire în schemele de tratament și recuperare pentru recuperarea fizică după accidente, după intervenții chirurgicale și altele.

Absorbția de magneziu pe cale transdermală este cea mai importantă cale de a crește nivelul de magneziu în organism, rapid și foarte eficient pentru țesuturi, spre deosebire de cea orală, care durează câteva ore până se ajunge la un nivel ridicat de magneziu în sânge și celule.

Eficiența terapiei prin plutire este demonstrată, iar frecvența sesiunilor de plutire o stabilești în funcție de scopul fiecăruia. Plutirea ca o metodă de relaxare, așa cum este și masajul, o practici din când în când. La fel, poate fi folosită ca metodă de recuperare fizică în cazul sportivilor de performanță, ajutând la eliminarea accelerată, post-efort, a acidului lactic din mușchi. În acest caz fiind recomandată după fiecare antrenament sau competiție sportivă. În cazul tratamentelor pentru diferite afecțiuni (dureri de spate, dureri musculare, probleme ale sistemului osos, carență de magneziu sau cazuri de sănătate cronice) ar trebui efectuată o ședință la două, trei zile. În acest sens, Slow Wellness Studio pune la dispoziție o serie de pachete, care odată duse la capăt se pot simți efectele terapiei în afecțiunea lor.

Apa din bazinele Slow Wellness Studio este mult mai curată decât în orice alt bazin de înot în care ați intrat, pentru că se folosește un sistem de filtrare mecanică pentru particule de ordinul micronilor, filtru cu raze UV și generator de ozon pentru a menține apa la cel mai înalt nivel de curațenie. Iar sarea Epsom este un dezinfectant natural și este prezentă în apă într-o cantitate foarte mare. După fiecare sesiune de plutire, întreaga cantitate de apă este recirculată de câteva ori prin sistemul de curățare.

Sesiunea de plutire

Aceasta durează 60 de minute, dar sunteți așteptați să sosiți cu 15 minute înaintea sesiunii. La sosire primiți kit-ul ce cuprinde halat, prosop, papuci și dopuri pentru urechi, după care urmează un duș prin care să îndepărtați toate produsele cosmetice de pe păr și corp. După toate aceste operațiuni, lăsați deoparte telefonul și celelalte probleme de orice natură, intrați în bazin și vă întindeți pe spate. Dintr-o telecomandă controlați ventilația, lumina și muzica. Puteți să ascultați muzică de relaxare sau să vă bucurați de liniște deplină timp de 60 de minute. Finalul sesiunii este anunțat printr-un semnal luminos după care părăsiți bazinul și mergeți la duș. După ce ați terminat, relaxarea continuă la un ceai…

„Misiunea Slow Wellness Studio este să îți ofere spațiul unde poți beneficia de refacere, reîncărcare, și relaxare. Punem foarte mult suflet în ceea ce facem și pe lângă terapia prin plutire, oferim un pachet complex de servicii: reflexoterapie, masaj de relaxare, terapeutic și alte terapii SPA, kinetoterapie profilactică și terapeutică, terapii alternative (Access Bars, terapie Reiki, TethaHealing), consiliere pe nutriție și clase de yoga pentru clienții noștri”, spune Cătălina, din echipa Slow Wellness Studio.

Discutând despre celelalte servicii cu Oana, kinetoterapeut, din echipa Slow Wellness Studio, aflăm că yoga este o practică posturală și de exerciții de respirație cu rolul de a echilibra mintea și corpul. Clarifică câteva mituri despre yoga: „Nu necesită o experiență anterioară de practică yoga și nu are legătură cu vreo sectă. Yoga este pentru toată lumea și se adaptează nivelului fizic al fiecăruia.”

Mirela, din echipa Slow Wellness Studio ne explică cum „reflexoterapia și Access Bars ne ajută să eliberăm blocajele emoționale și mentale și îmbunătățește vitalitatea, tonusul, diminuând stările de oboseală, stres”.

Masajul ajută la stimularea circulației venoase și limfatice, determinând detoxifierea organismului, îmbunătățirea funcțiilor celulare și relaxarea generală. Poate fi efectuat în scop profilactic și terapeutic.

Reflexoterapia este o metodă de stimulare a sistemelor energetice ale organismului uman de la distanță de organul și sistemul interesat (crește ritmul de eliminare a deșeurilor reziduale, stimulează circulația sanguină și limfatică, stimulează organele și sistemele).

Terapia Reiki este o metodă japoneză de tratare energetică prin aplicarea palmelor pe corpul beneficiarului, respectând reguli și proceduri bine structurate, stimulează procesul de autovindecare a organismului uman, încetinite de un stil de viață perturbat. Are aplicații în majoritatea situațiilor de viață (afecțiuni fizice, psihoemoționale și mental-spirituale), determinând armonie și echilibru în viață.

Access Bars eliberează blocaje emoționale și mentale și îmbunătățește vitalitatea, tonusul, diminuând stările de oboseală și stres. 32 de puncte din zona capului activate pentru curățare și echilibrare.

Kinetoterapia profilactică și terapeutică are o abordare multidisciplinară prin: abordarea trigger points pentru afectări musculo-ligamentare, reeducare posturală globală (RPG-metoda Souchard), stretching global activ (SGA–metoda Souchard), pentru profilaxia de grup a afectărilor musculo-scheletale la sportivi profesioniști și amatori și îndrumare terapeutică și diagnosticare funcțională.

ThetaHealing este un sistem puternic de autodezvoltare, educație și conștiință aplicată, îți permite să identifici rapid blocajele adânci și să reprogramezi mintea.

Practica de yoga: practică posturală și exerciții de respirație cu rolul de a echilibra mintea și corpul. Nu necesită o experiență anterioară de practică yoga.

Terapia Prin Plutire Reduce Riscul De:

hipertensiune

depresie

anxietate

insomnie

durere cronică

durere după accidentare

boli cardiace

oboseală cronică

migrene

Terapia Prin Plutire Intensifică:

detoxifierea

relaxarea profundă

creativitatea

învățatul rapid

sincronicitatea emisferelor cerebrale

vizualizarea

performața sportivă

recuperarea atleților

regenararea musculară și osoasă

sănătatea părului și a pielii