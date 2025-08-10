Tenis/ Tennis Europe Under 14: Băcăuanca Ana Sofia Dănilă, finalistă la Regata Junior Trophy

Autoare a unui parcurs solid, sporiva antrenată de Ovidiu Ciulină la ACS Moldosport Bacău a cedat doar în ultimul act al puternicului turneu internațional Under 14 desfășurat în Republica Moldova, la Vadu lui Vodă

Prestație demnă de toată lauda pentru tenismena băcăuană Ana Sofia Dănilă la puternicul turneu internațional U14 Tennis Europe- Regata Junior Trophy derulat la Vadu lui Vodă, în Republica Moldova.

Sportiva antrenată de Ovidiu Ciulină a încheiat întrecerea pe locul secund, fiind învinsă în finala disputată vineri de favorita numărul 2, ucraineanca Maryna Levadna, cu scorul de 3-6, 0-6.

Până în finală, Sofia a contabilizat patru victorii și un singur set pierdut. Mai mult, după ce în sferturile de finală a trecut cu un dublu 6-0 de ucraineanca Marina Bielienka, în semifinale, băcăuanca a reușit un 12-2 la general (6-0, 6-2) în fața unei alte tenismene din Ucraina, Sofia Synkevich.

De altfel, așa cum remarca și antrenorul Moldosport, Ovidiu Ciulină, la Regata Junior Trophy, „au venit jucătoare foarte puternice și motivate, în special ucrainience”.

Tehnicianul băcăuan a adăugat: „După ce la precedentul turneu internațional de la Buzău, din urmă cu o săptămână, pierduse în turul 3, în fața câștigătoarei competiției, Sofia Dănilă s-a prezentat la Regata Junior Trophy motivată să-și exprime potențialul.

Rezultatele confirmă acest lucru, mai ales că în sferturile de finală a spulberat-o cu un 12-0 la general pe jucătoarea care o eliminase pe favorita 1.

Sigura înfrângere, cea din finală, își găsește o explicație și în faptul că, în primul său an de U14, Sofia a ajuns în prima sa finală internațională la vârsta sa unde a întâlnit o adversară cu un an mai mare, mai experimentată și foarte puternică în lovituri”.

Având în vedere și parcursul celorlalți doi jucători ai Moldosportului la Regata Junior Trophy (Anastasia Găbureanu a fost eliminată în turul secund, iar Mihail Ganea a cedat în turul doi în fața principalului favorit), staff-ul tehnic al clubului băcăuan a concluzionat:

„Apreciem evoluția elevilor noștri, în special cea a Sofiei Dănilă și ne bucurăm să vedem că rodul antrenamentelor, mai ales mentale, din ultima perioadă au dat roade, iar copiii au psihologic puterea de a accede în faze superioare. O dovadă elocventă că tenisul băcăuan are viitor”.