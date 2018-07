Din convorbirile telefonice purtate de inculpat și interceptate de anchetatori, a reieșit că bărbatul punea la cale un plan de a pleca din Bacău împreună cu bebelușul.

La sfârșitul anului trecut, Judecătoria Bacău l-a condamnat pe inculpatul M.F.E., la 3 ani de închisoare, cu suspendare, pentru infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal. Instanța l-a obligat pe inculpat să plătească părții civile M.D.E., din comuna Parincea, daune morale de 10.000 lei.

M.F.E. a fost acuzat că, în noaptea de 04/05.05.2017, în timp ce se afla în incinta autogării din Bacău, l-a luat pe minorul M.D.E., în vârstă de 6 luni, din custodia mamei sale, M.M., și a plecat cu el, refuzând să-l înapoieze. Inculpatul a stat în arest preventiv circa o lună, iar în cursul urmăririi penale și în instanță, a negat fapta. În declarația dată în fața judecătorului, mama minorului, M.M., susține în data de 04.05.2017, trebuia să se întoarcă în Germania, unde muncește. În ultima clipă, și-a dat seama că nu poate să-și lase copilul în România și a decis să nu mai plece. În acest context, spune ea, s-a iscat o ceartă între ea și inculpat, în autogară.

“Urma să plec fără copil, iar acesta să rămână la tată (inculpatul, n.r.). În 4 spre 5 mai nu era trecut în certificatul de naștere la rubrica tată. Pe 27 iulie 2017 a fost trecut la rubrica tată inculpatul. Inculpatul mi-a zis să-i dau copilul. Eu m-am răzgândit și nu am mai vrut să las copilul cu inculpatul și am rămas în România. Ne-am certat, inculpatul ținea copilul și eu am plecat. (…) La autogară am lăsat copilul în grija inculpatului cu gândul că a doua zi o să-l aducă. Nu mă gândeam că nu o să mi-l dea înapoi. (…) Prin telefon am mai vorbit să-mi aducă copilul pentru că eu nu o să mă mai împac cu el”, arată femeia.

Bărbatul voia să plece din Bacău împreună cu bebelușul

În cursul zilei de 05.05.2017, au fost făcute demersuri pentru a se lua legătura cu inculpatul M.F.E., astfel acesta a fost sunat de polițiști și a fost invitat la secția de poliție pentru a-l înapoia pe minor mamei sale. Bărbatul le-a transmis politiștilor faptul că deține documentele de naștere ale minorului, că nu dorește înapoierea acestuia, că este plecat în Târgoviște și că se va întoarce în 3-4 zile.

Din convorbirile telefonice purtate de inculpat și interceptate de anchetatori, reieșea că bărbatul punea la cale un plan de a pleca din Bacău împreună cu bebelușul. Astfel, s-au dispus măsuri de localizare în regim de urgență a inculpatului. Inculpatul a fost găsit, în cele din urmă, iar copilul a fost înapoiat mamei.

Din fișa de cazier judiciar a inculpatului, rezultă faptul că acesta a comis mai multe infracțiuni pe teritoriul Germaniei în perioada 2014-2015, fiind condamnat la pedepse cu zile-amendă. Curtea de Apel Bacău a redus pedeapsa aplicată inculpatului de la 3 ani la 2 ani închisoare. În plus, a respins acțiunea civilă pentru acordarea daunelor morale. Sentința este definitivă.